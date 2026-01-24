Giannis Antetokounmpo (mollet) absent 4 à 6 semaines…

Venons-nous d’assister au dernier match de Giannis Antetokounmpo sous le maillot des Bucks ? Le Greek Freak souffre d’une élongation au mollet droit et il s’attend à manquer entre 4 et 6 semaines. Une IRM est prévue samedi pour connaître précisément la gravité du problème.

Comme si tout n’était pas déjà assez morose dans le Wisconsin, voilà que Giannis Antetokmpounpo a expliqué après la rencontre face aux Nuggets qu’il souffrait d’une lésion au mollet droit, et qu’il s’attendait à être absent entre 4 et 6 semaines. Une IRM est programmée samedi pour déterminer exactement l’étendue de la blessure.

Bucks’ Giannis Antetokounmpo tells media postgame tonight he has a right calf strain and expects to miss 4 to 6 weeks. MRI on Saturday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 24, 2026

Une blessure qui arrive à dix jours de la trade deadline, dans un contexte où rien ne va plus à Milwaukee, il serait plus que probable que cette nuit fut le dernier match de Giannis Antetokounmpo sous le maillot vert.

Cela signifie également que le Grec devrait manquer le All-Star Game mi-février, et que la NBA devra choisir un remplaçant.

Affaire à suivre dans les prochains jours.