La blessure de Giannis Antetokounmpo, un impact potentiel sur la trade deadline ?

Blessé cette nuit pour une durée qu’il a lui même estimé à un gros mois, Giannis Antetokounmpo pourrait avec ce pépin physique chambouler un peu les ambitions de certaines équipes d’ici à la trade deadline. Même s’il faut faire preuve de pragmatisme.

Blessé ou pas, Giannis Antetokounmpo ne perdra pas une once de valeur sur le marché des transferts, selon notre (h)expertise. Pour autant, cette blessure arrive quand même à un mauvais moment, ce qui pourrait encourager le joueur comme la franchise à jouer la temporisation pour ce qui concerne la trade deadline hivernale.

Au fond du seau en termes de jeu, les Bucks ne semblent, depuis un bon moment déjà, ne plus avoir grand chose à offrir à Giannis. D’autant plus que Shams Charania (ESPN) précise que les tensions au sein de la franchise ont atteint un niveau jamais vu, notamment autour du Greek Freak.

Shams Charania: « The tension within the Milwaukee Bucks organization and the locker room is at an “all-time high.” Giannis Antetokounmpo is frustrated with the losing and the overall situation. » pic.twitter.com/4Lc6Q9wBzX

À tel point qu’on en viendrait presque à se demander si cette nuit a marqué son dernier match sous le maillot qui l’a vu soulever le titre NBA, en 2021. Même si, en l’état actuel des choses, un Giannis en civil jusqu’au mois de mars représenterait un sacré défi de mise en route pour n’importe quelle équipe souhaitant le recruter en vue des Playoffs.

C’est ce pourquoi certaines franchises, dont les Warriors, pensent déjà à l’été 2026 comme période de tentative pour recruter le double MVP. La mise hors-circuit de Giannis pourrait aussi avoir des conséquences sur le reste des transferts de l’hiver.

Les multiples rumeurs faisant état des tentatives des Bucks de rester compétitifs pourraient finalement ne rester que des bruits de couloir, puisque avec la blessure du Grec, la franchise pourrait abandonner ses ambitions de Playoffs. Les autres équipes, plus désireuses d’attendre l’été pour bouger (du fait des fins de contrats potentielles qui libèreront de la masse salariale), pourraient donc se contenter de regarder les Bucks sombrer avec un bon bol de popcorn au caramel.