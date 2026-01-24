Ce soir, Chicago se met à l’heure de la Rose

Ce soir, les Bulls retireront le légendaire numéro 1 de sa plus grande gloire depuis les années Michael Jordan : Derrick Rose. Une cérémonie (2h du matin chez nous) qui s’annonce très émouvante, et pour laquelle la franchise et la ville ont mis les petits plats dans les grands.

Un maillot signé du MVP 2011 offert par la franchise pour célébrer l’événement, mais aussi des burgers frappés avec les lettres MVP à la cuisson, des cocktails avec des glaçons contenant une rose… Tout Chicago, des restaurants au United Center, se prépare à honorer le meilleur joueur de basket des Bulls au XXIe siècle.

Les Bulls viennent de révéler la bannière pour Derrick Rose… 🌹

Elle est sublime, les émotions…

Rendez-vous demain à Chicago ❤️🥹

pic.twitter.com/3Ilwmg6VJC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2026

Une soirée qui s’annonce marquante, notamment pour Derrick Rose lui-même. Dans une vidéo, la franchise a révélé la bannière qui rejoindra ce soir des noms légendaires, comme ceux de Michael Jordan, Scottie Pippen, ou encore Bob Love. L’émotion est déjà palpable.

En huit saisons passées chez les Bulls, Derrick Rose a suscité l’espoir. Pour la première fois depuis Michael Jordan, les fans de la franchise se sont pris à rêver d’un titre NBA. Tout était parfait : un jeune au talent absolument énorme, et natif de la ville… Une histoire faite pour le cinéma. Les blessures et le scénario déchirant qui ont suivi ont empêché les ambitions de se réaliser, mais c’est bien sous la tunique rouge des Taureaux que Rose a marqué l’histoire en devenant le plus jeune MVP de l’histoire de la ligue. Ce soir, à 2h, Chicago pourra lui offrir ses fleurs les plus belles.