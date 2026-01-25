Vidéo : le retrait de maillot de Derrick Rose à Chicago

De très belles scènes ont eu lieu cette nuit au United Center. Derrick Rose a eu son maillot retiré par les Chicago Bulls et une belle cérémonie a été mise en place en marge de l’événement. Énormément d’anciens coéquipiers étaient présents ainsi que son ancien coach, Tom Thibodeau.

Les Chicago Bulls se sont imposés (presque) au buzzer face aux Boston Celtics ce samedi pour lancer de la meilleure des manières la Derrick Rose Night. L’ancien meneur de jeu a eu son maillot retiré cette nuit par la franchise de l’Illinois et a été magnifiquement entouré tout au long de la soirée.

Il y a d’abord eu une vidéo hommage, narrée par Scottie Pippen puis des discours touchants de Tom Thibodeau, Joakim Noah ou encore Luol Deng qui a déclaré que ce retrait de maillot était « le trophée de notre équipe ». Preuve de l’impact qu’à laissé Derrick Rose à ses anciens coéquipiers.

Mais le clou du spectacle a été l’élévation du numéro 1 au sommet du United Center et l’émotion de toutes les personnes présentes dans la salle.

LE MAILLOT DE DERRICK ROSE EST OFFICIELLEMENT RETIRÉ 🥹pic.twitter.com/vyRfkTUTxZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 25, 2026