La nuit des Français en NBA : Alexandre Sarr plante 24 points face aux Hornets
Le 25 janv. 2026 à 06:04 par Robin Wolff
Seulement quatre joueurs français ont foulé les parquets de NBA cette nuit. Les deux plus performants d’entre eux étaient en opposition et se sont livrés une bagarre dans la raquette : Alexandre Sarr et Moussa Diabaté.
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Wizards : 119-115 (stats)
- Sixers – Knicks : 109-112 (stats)
- Wolves – Warriors : annulé
- Magic – Cavaliers : 105-119 (stats)
- Bulls – Celtics : 114-111 (stats)
- Mavericks – Lakers : 110-116 (stats)
- Jazz – Heat : 116-147 (stats)
Moussa Diabaté
Belle performance du pivot des Hornets avec un nouveau double-double. Il a su provoquer beaucoup de fautes et faire payer ses passages sur la ligne. 11 points, 14 rebonds et 1 interception à 2/3 au tir et 7/8 aux lancers.
Alexandre Sarr
En face, Alexandre Sarr lui a parfaitement répondu en montrant, une fois encore, ses magnifiques progrès. Au rebond en revanche, il a perdu son duel face à son compatriote : 24 points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre à 11/19 au tir, 1/3 de loin et 1/1 aux lancers.
Alex Sarr 24/4/1/1s/1b on 11/19 FG vs Charlotte pic.twitter.com/rcPemTAK8Y
— riley ｼ (@rileyr_) January 24, 2026
Guerschon Yabusele
L’ailier-fort des Knicks n’a joué que trois minutes face à son ancienne équipe pour un rebond et une passe décisive.
Noah Penda
De bonnes séquences défensives pour l’ailier du Orlando Magic face aux Cleveland Cavaliers, mais plus compliqué en attaque. 3 points et 3 rebonds en 14 minutes avec 1 interception à 1/4 au tir, 0/2 de loin et 1/2 aux lancers.
Noah Penda good defense on Mobley pic.twitter.com/JlEveZrPIZ
— The Magic Way (@MagicFilmRoom) January 25, 2026
Le programme de ce soir :
- 21h00 : Pistons – Kings (Maxime Raynaud)
- 21h30 : Grizzlies – Nuggets
- 23h30 : Wolves (Rudy Gobert, Joan Beringer) – Warriors
- 1h : Bucks – Mavericks
- 1h : Thunder (Ousmane Dieng) – Raptors
- 1h : Spurs (Victor Wembanyama) – Pelicans
- 2h : Suns – Heat
- 3h : Clippers (Nicolas Batum) – Nets (Nolan Traoré)