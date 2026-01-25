Résumé NBA de la nuit : les Knicks résistent aux 38 points de Joel Embiid

Le 25 janv. 2026 à 06:06 par Robin Wolff

Six matchs étaient au programme cette nuit et l’un des plus gros événements était le Knicks – Sixers, à heure française, au cours duquel Joel Embiid a confirmé son retour en forme avec 38 points. Pas suffisant pour dominer New York…

Les résultats de la nuit :

Hornets – Wizards : 119-115 (stats)

– Wizards : 119-115 (stats) Sixers – Knicks : 109-112 (stats)

: 109-112 (stats) Wolves – Warriors : annulé

Magic – Cavaliers : 105-119 (stats)

: 105-119 (stats) Bulls – Celtics : 114-111 (stats)

– Celtics : 114-111 (stats) Mavericks – Lakers : 110-116 (stats)

: 110-116 (stats) Jazz – Heat : 116-147 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Malgré un très bon match d’Alexandre Sarr (24 points), le collectif des Hornets s’est imposé face aux Wizards. Belle performance globale du 5 majeur.

Jalen Brunson (31 points) et Joel Embiid (38) se sont rendus coup pour coup pendant toute la rencontre, mais à la fin ce sont les New York Knicks qui se sont offerts une victoire très importante dans le but de relancer une belle dynamique.

Le match entre les Wolves et les Warriors a été annulé en raison des derniers événements catastrophique à Minneapolis.

Belle victoire de Cleveland à Orlando avec 34 points et 9 passes décisives de Donovan Mitchell.

Les Bulls enchaînent une quatrième victoire consécutive. Ils se sont imposés face aux Celtics sur un game-winner de Kevin Huerter. Un scénario idéal pour la Derrick Rose Night. L’ancien meneur de jeu de Chicago a eu son maillot retiré.

Les Lakers ont montré leurs deux visages cette nuit. Une première mi-temps plutôt séduisante et une deuxième longtemps catastrophique. Heureusement, ils se sont réveillés dans les dernières minutes pour tout de même s’assurer une victoire face à l’équipe B des Mavs. 33 points et 11 passes pour Luka Doncic.

Victoire très tranquille du Miami Heat chez le Utah Jazz. Tous les titulaires ont inscrit plus de 10 points.

Le highlight de la nuit :

LE MAILLOT DE DERRICK ROSE EST OFFICIELLEMENT RETIRÉ 🥹pic.twitter.com/vyRfkTUTxZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 25, 2026

