Résumé NBA de la nuit : les Knicks résistent aux 38 points de Joel Embiid
Le 25 janv. 2026 à 06:06 par Robin Wolff
Six matchs étaient au programme cette nuit et l’un des plus gros événements était le Knicks – Sixers, à heure française, au cours duquel Joel Embiid a confirmé son retour en forme avec 38 points. Pas suffisant pour dominer New York…
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Wizards : 119-115 (stats)
- Sixers – Knicks : 109-112 (stats)
- Wolves – Warriors : annulé
- Magic – Cavaliers : 105-119 (stats)
- Bulls – Celtics : 114-111 (stats)
- Mavericks – Lakers : 110-116 (stats)
- Jazz – Heat : 116-147 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Malgré un très bon match d’Alexandre Sarr (24 points), le collectif des Hornets s’est imposé face aux Wizards. Belle performance globale du 5 majeur.
- Jalen Brunson (31 points) et Joel Embiid (38) se sont rendus coup pour coup pendant toute la rencontre, mais à la fin ce sont les New York Knicks qui se sont offerts une victoire très importante dans le but de relancer une belle dynamique.
- Le match entre les Wolves et les Warriors a été annulé en raison des derniers événements catastrophique à Minneapolis.
- Belle victoire de Cleveland à Orlando avec 34 points et 9 passes décisives de Donovan Mitchell.
- Les Bulls enchaînent une quatrième victoire consécutive. Ils se sont imposés face aux Celtics sur un game-winner de Kevin Huerter. Un scénario idéal pour la Derrick Rose Night. L’ancien meneur de jeu de Chicago a eu son maillot retiré.
- Les Lakers ont montré leurs deux visages cette nuit. Une première mi-temps plutôt séduisante et une deuxième longtemps catastrophique. Heureusement, ils se sont réveillés dans les dernières minutes pour tout de même s’assurer une victoire face à l’équipe B des Mavs. 33 points et 11 passes pour Luka Doncic.
- Victoire très tranquille du Miami Heat chez le Utah Jazz. Tous les titulaires ont inscrit plus de 10 points.
Le highlight de la nuit :
LE MAILLOT DE DERRICK ROSE EST OFFICIELLEMENT RETIRÉ 🥹pic.twitter.com/vyRfkTUTxZ
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 25, 2026
Le programme de ce soir :
- 21h00 : Pistons – Kings
- 21h30 : Grizzlies – Nuggets
- 23h30 : Wolves – Warriors
- 1h : Bucks – Mavericks
- 1h : Thunder – Raptors
- 1h : Spurs – Pelicans
- 2h : Suns – Heat
- 3h : Clippers – Nets
Tags : Résumé de la nuit en NBA