Résumé NBA de la nuit : les Knicks résistent aux 38 points de Joel Embiid

Le 25 janv. 2026 à 06:06 par Robin Wolff

Joel Embiid Philadelphia Sixers 8 décembre 2024
Source image : NBA League Pass

Six matchs étaient au programme cette nuit et l’un des plus gros événements était le Knicks – Sixers, à heure française, au cours duquel Joel Embiid a confirmé son retour en forme avec 38 points. Pas suffisant pour dominer New York…

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Wizards : 119-115 (stats)
  • Sixers – Knicks : 109-112 (stats)
  • Wolves – Warriors : annulé
  • Magic – Cavaliers : 105-119 (stats)
  • Bulls – Celtics : 114-111 (stats)
  • Mavericks – Lakers : 110-116 (stats)
  • Jazz – Heat : 116-147 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

LE MAILLOT DE DERRICK ROSE EST OFFICIELLEMENT RETIRÉ 🥹pic.twitter.com/vyRfkTUTxZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 25, 2026

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

  • 21h00 : Pistons – Kings
  • 21h30 : Grizzlies – Nuggets
  • 23h30 : Wolves – Warriors
  • 1h : Bucks – Mavericks
  • 1h : Thunder – Raptors
  • 1h : Spurs – Pelicans
  • 2h : Suns – Heat
  • 3h : Clippers – Nets
