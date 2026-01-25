Avec le retrait de maillot de Derrick Rose, le retour de Luka Doncic à Dallas représentait l’autre grand moment de la nuit NBA. Un match en mode montagnes russes, finalement remporté par les Lakers après un comeback XXL dans le quatrième quart-temps. Luka reste invaincu face à son ancienne équipe (quatre victoires) !

Quand le score indiquait 102-87 pour Dallas avec moins de sept minutes à jouer, on imaginait mal les Lakers repartir du Texas avec une victoire en poche. Les hommes de J.J. Redick avaient pris l’eau dans le troisième quart (35-14), un 3-points de Caleb Martin a redonné le momentum aux Mavs, et Los Angeles était en manque de solutions.

Sauf qu’à partir de là, tout a basculé.

La défense des Lakers a haussé le ton sous l’impulsion de… Luka Doncic. Non, ce n’est pas une blague. Oui, c’est bien réel. Cherchant le KO, les Mavs ont continuellement attaqué le Slovène possession après possession. Sauf qu’ils étaient tellement obnubilés par le soi-disant mismatch qu’ils en ont perdu leur basket. Enchaînement de shoots ratés, pertes de balle, attaques mal gérées, de quoi redonner vie à des Lakers qui ont sanctionné de l’autre côté du terrain.

Un 3+1 de Rui Hachimura – sur une passe de Doncic – a fait revenir les Lakers à un petit point, avant que ce dernier n’ajoute une banderille supplémentaire pour donner l’avantage à Los Angeles. Dallas n’est plus jamais repassé devant. LeBron James (11 points dans le quatrième quart), Marcus Smart, Jake LaRavia, tous ont contribué au comeback californien. Et comme un symbole, Luka Doncic (33 points, 8 rebonds, 11 passes) inscrira le dernier panier des Lakers avant de provoquer un passage en force.

« Nous avons compté après le match, il a réussi six stops consécutifs alors qu’ils (les Mavs, ndlr.) le visaient. Il a fait un travail fantastique. Puis, il a scellé le sort du match en provoquant un passage en force sur [Naji] Marshall. » – J.J. Redick, via ESPN

Comme dirait Nico Harrison, defense wins championships !

Luka Dončić 33 PTS, 8 REB, 11 AST, 1 STL, 1 BLK, 8/15 FG, 3/8 3FG, 14/15 FT, 76.4% TS vs Mavs https://t.co/MIFUHlI4H9 pic.twitter.com/8iOVu5zZq3

— Basketball Performances (@NBAPerformances) January 25, 2026