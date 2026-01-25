Le 25 janv. 2026 à 09:16 par Nicolas Meichel

Alors qu’il continue d’être dans les rumeurs de transfert, Ja Morant repasse par la case infirmerie. Le reverra-t-on un jour sous le maillot des Grizzlies ?

Selon ESPN, Morant est touché à un ligament du coude et ratera ainsi trois semaines minimum. Pour rappel, la NBA Trade Deadline est prévue jeudi prochain, le 5 février.

Breaking: Grizzlies guard Ja Morant will miss at least three weeks due to a UCL sprain in his left elbow, the team announced Saturday morning. pic.twitter.com/FQAJdL4E3m

— ESPN (@espn) January 24, 2026

Après six matchs d’absence durant la première quinzaine de janvier, Morant avait fait un super retour à Londres (24 points, 13 passes) avant d’enchaîner avec un match solide contre Atlanta (23 points, 12 passes). C’est donc un nouveau coup d’arrêt pour le meneur star des Grizzlies, qui ajoute un point d’interrogation supplémentaire sur son avenir.

Dans les rumeurs de transfert ces dernières semaines, Ja Morant pourrait déjà avoir joué son dernier match avec Memphis…

À lire également :