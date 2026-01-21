Grizzlies : Ja Morant aimerait rester à Memphis malgré les rumeurs

Faisant partie des grands noms présents dans les rumeurs de transfert avant la trade deadline (5 février), Ja Morant a tenu à rappeler son attachement aux Memphis Grizzlies. Une réconciliation est-elle possible ?

« Je suis un gars très loyal. J’ai le logo (des Grizzlies) tatoué sur le dos, cela devrait vous indiquer clairement où je veux être. »

C’est ce qu’a déclaré Ja Morant après le match face au Magic à Londres dimanche dernier, match dans lequel la star des Grizzlies avait rappelé à tout le monde quel type de talent il pouvait être (24 points et 13 passes en 28 minutes) quand les planètes s’alignent.

Depuis, certains bruits de couloir confirment la volonté de Morant de rester dans son équipe de toujours, malgré les turbulences qui caractérisent cette saison 2025-26 et sa perte d’influence dans la franchise. « Ja a clairement fait savoir qu’il ne souhaitait pas être transféré, il veut rester » a notamment déclaré l’insider Marc Stein, tandis que The Commercial Appeal assure que Ja n’a pas demandé de transfert.

Ja Morant has made it very clear he does not want to get traded from the Grizzlies, per @TheSteinLine

“Zach Kleiman is way too pragmatic to let one game change that much. Ja has made it very clear he does not want to get traded. He wants to stay. The reality is I don’t think… pic.twitter.com/NukIkAEZXC

— Heat Central (@HeatCulture13) January 20, 2026

La vraie question dans ce dossier, c’est : que comptent faire les Grizzlies d’ici la trade deadline ? Malgré les envies de Ja, la franchise semble rester à l’écoute des offres sur le marché des transferts.

Mais si le match de Londres a fait remonter un peu la cote de Morant, cette dernière reste trop faible pour permettre à Memphis d’obtenir le package souhaité en échange (picks de draft + jeunes joueurs). De plus, le dossier Giannis Antetokounmpo continue de planer sur la NBA, ce qui pousse de nombreuses équipes à garder leurs assets pour potentiellement recruter le Greek Freak à l’avenir.

Dans l’optique d’obtenir une meilleure contrepartie pour Morant, le meneur doit enchaîner les bonnes performances lors des deux semaines à venir. Un bon match, ce n’est pas suffisant pour changer la perception négative à son égard. Plusieurs, par contre, ça peut donner du momentum. On peut se demander aussi s’il existe un scénario où les Grizzlies décident finalement de garder Ja, soit par manque d’options soit parce qu’il s’est remis à jouer au basket comme il sait le faire.

A striking mix of steady handles, sleek passes, and superlative shots.

Ja Morant finished the first half in London with 20 PTS and 10 AST ‼️

He’s the first player in Grizzlies franchise history to record 20+ PTS and 10+ AST in a half in the PxP era (since 1997–98). pic.twitter.com/HOZa37fPu9

— NBA (@NBA) January 18, 2026

Les deux prochaines semaines s’annoncent cruciales pour l’avenir de Ja Morant, plus incertain que jamais…