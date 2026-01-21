La saga Jonathan Kuminga aux Warriors a pris une nouvelle tournure hier avec la blessure de Jimmy Butler, et surtout les déclarations du manager de la franchise Mike Dunleavy.

Le GM des Warriors a tenu une conférence de presse pour s’exprimer sur la blessure de Butler à deux semaines de la NBA Trade Deadline, et forcément le cas Kuminga est rapidement arrivé sur la table. Pour rappel, le jeune ailier de Golden State – mécontent de son rôle et qui possède une relation plutôt glaciale avec le coach Steve Kerr – a récemment demandé un transfert.

« Je suis conscient de cela » a déclaré Dunleavy via Anthony Slater (ESPN), avant d’enfiler le costume de MC. « En termes de demandes, quand on fait une demande, il faut qu’il y ait de la demande (sur le marché). »

Ouch…

Mike Dunleavy on the Jonathan Kuminga trade demand: “I’m aware of that. In terms of demands, when you make a demand there needs to be demand.” pic.twitter.com/XOGXj3HFrs

— Anthony Slater (@anthonyVslater) January 21, 2026

Sans filtre, Mike Dunleavy vient de dire publiquement que les équipes intéressées par Jonathan Kuminga ne se poussaient pas au portillon. JK tourne cette saison à moins de 12 points de moyenne en 25 minutes, et n’a joué que 18 matchs au total.

« Je suis déçu que ça n’ait pas mieux fonctionné [avec Kuminga]. Mais c’est comme ça. … Il reste encore du temps. Il fait partie de notre effectif. Je sais qu’un transfert a été demandé, mais rien n’est imminent et les choses peuvent changer en un clin d’œil dans cette Ligue, comme ça a été le cas hier soir. Il doit donc être prêt. » – Mike Dunleavy

Après avoir enchaîné 14 DNP-CD consécutifs (zéro minute de jeu, décision du coach), Jonathan Kuminga a retrouvé les parquets cette nuit contre Toronto, dans le premier match depuis la terrible blessure de Jimmy Butler. 21 minutes de jeu en sortie de banc, 20 points et 5 rebonds à 7/10 au tir, dans une grosse défaite 145-127. Une performance plutôt convaincante au vu du contexte, et qui pourrait pousser Steve Kerr à lui refaire confiance jusqu’à le réintégrer dans le cinq majeur, comme en début de saison.

Jonathan Kuminga🇨🇩drops 20🔥!

A powerful showing from the Congolese star vs. the Raptors.#NBAAfrica #NBA pic.twitter.com/fZxVyiXonJ

— NBA Africa (@NBA_Africa) January 21, 2026

La grosse blessure de Jimmy Butler a évidemment remis la lumière sur le dossier Kuminga : transfert ou pas transfert ? Réintégration ou non dans la rotation ? Ce sont les principales questions qui vont rythmer le quotidien des Warriors d’ici au 5 février.

Pour aller plus loin :