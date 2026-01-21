Immanuel Quickley (40 points) en mode Stephen Curry face aux Warriors

Pour leur premier match sans Jimmy Butler cette nuit, les Warriors ont pris l’eau face aux Raptors (145-127), la faute en grande partie à un Immanuel Quickley sur une autre planète.

Si on vous dit qu’un joueur du match Warriors – Raptors a planté 40 points, à 11/13 au tir dont 7/8 à 3-points et 11/11 aux lancers-francs, vous pensez à qui ? Probablement Stephen Curry.

Mauvaise réponse.

Cette ligne de stats appartient au guard des Raptors Immanuel Quickley, auteur du match de sa vie.

Immanuel Quickley est sorti de sa boîte en étant extrêmement adroit face aux Warriors :

🔸40 points (record perso egalé)

🔸10 passes décisives

🔸11/13 au tir

🔸7/8 à 3-points

🔸11/11 aux lancers-francs

Le meneur de jeu dont les Raptors ont besoin ! 💥🦕 pic.twitter.com/wAyKhGpQVA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 21, 2026

La performance est tout simplement all-time, Quickley devenant seulement le deuxième joueur de l’histoire à finir un match NBA avec minimum 40 points et 10 passes à 80% de réussite au tir. L’autre, c’était Wilt Chamberlain. Et si on ajoute les tirs primés dans le lot, le joueur des Raptors est tout simplement seul au monde.

Associé à Jamal Shead et Gradey Dick dans un cinq majeur sans vrai intérieur (avec Scottie Barnes et Brandon Ingram), Immanuel Quickley a fait très mal dans un rôle d’off guard qui catche and shoote. Une réussite extérieure insolente qui lui a ouvert des opportunités vers le cercle, mais aussi des lignes de passes pour ses copains. Une performance référence pour IQ, qui était récemment gêné par son dos.

« J’avais la bonne mentalité, je voulais dominer, j’étais en attack-mode dès l’entre-deux. Cela m’a mis dans le rythme, moi et mes coéquipiers. » – Immanuel Quickley

Out West, Immanuel Quickley was putting on a SHOW!

😤 40 PTS

😤 10 AST

😤 7-8 3PM

😤 11-13 FGM

😤 TOR W

He’s the first player in NBA history to record 40+ PTS, 10+ AST, and 5+ 3PM while shooting over 80% from the floor! pic.twitter.com/scRvWk0tUd

— NBA (@NBA) January 21, 2026