TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Los Angeles LakersLAKERSRésumé de la nuitNews NBA

Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic dévore les Nuggets (38 points, 13 rebonds et 10 passes)

Le 21 janv. 2026 à 07:00 par Robin Wolff

Luka Doncic Lakers 3 mars 2025
Source image : YouTube

Luka Doncic a réussi une des meilleures performances de la nuit en NBA avec celles de Keyonte George et Immanuel Quickley. Le meneur de jeu des Lakers a envoyé un beau triple-double dans la victoire face aux Nuggets.

Les résultats de la nuit :

  • Sixers – Suns : 110-116 (stats)
  • Bulls – Clippers : 138-110 (stats)
  • Rockets – Spurs : 111-106 (stats)
  • Jazz – Timberwolves : 127-122 (stats)
  • Nuggets – Lakers : 107-115 (stats)
  • Warriors – Raptors : 127-145 (stats)
  • Kings – Heat : 117-130 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

VICTOR WEMBANYAMA SUR CLINT CAPELA 🔥🔥🔥pic.twitter.com/gP9o405T07

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 21, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h : Hornets – Cavaliers
  • 1h30 : Celtics – Pacers
  • 1h30 : Knicks – Nets
  • 2h : Grizzlies – Hawks
  • 2h : Pelicans – Pistons
  • 3h30 : Bucks – Thunder
  • 4h : Kings – Raptors
Tags : Denver Nuggets, los angeles lakers, Luka Doncic, Résumé de la nuit en NBA

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023