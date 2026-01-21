Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic dévore les Nuggets (38 points, 13 rebonds et 10 passes)
Le 21 janv. 2026 à 07:00 par Robin Wolff
Luka Doncic a réussi une des meilleures performances de la nuit en NBA avec celles de Keyonte George et Immanuel Quickley. Le meneur de jeu des Lakers a envoyé un beau triple-double dans la victoire face aux Nuggets.
Les résultats de la nuit :
- Sixers – Suns : 110-116 (stats)
- Bulls – Clippers : 138-110 (stats)
- Rockets – Spurs : 111-106 (stats)
- Jazz – Timberwolves : 127-122 (stats)
- Nuggets – Lakers : 107-115 (stats)
- Warriors – Raptors : 127-145 (stats)
- Kings – Heat : 117-130 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Suns continuent leur saison exemplaire et cette nuit Jalen Green était de retour. L’arrière a réussi 12 points et 3 passes décisives.
- Les Clippers n’ont pas assumé le back-to-back après la victoire hier face aux Wizards. Une déculottée en règle face à des Bulls qui ont marqué 25 tirs à 3-points, record de franchise égalé.
- Les Spurs ont mené de 16 points et avaient les mains sur le volant pendant trois quarts-temps… mais les Rockets ont sorti 12 dernières minutes de haut niveau des deux côtés du terrain. Reed Sheppard et Jabari Smith Jr ont été clutchs pour offrir la victoire aux leurs.
- Énorme performance de Keyonte George (43 points) et de Jusuf Nurkic (triple-double) pour l’emporter face aux Wolves.
- Les Nuggets ont tenu une mi-temps derrière un Jamal Murray exemplaire. Mais après la pause, le Canadien s’est éteint et Luka Doncic a pris le relais avec brio. 38 points, 13 rebonds et 10 passes décisives, presque dans ses moyennes de saison et c’est peut-être ça le plus dingue.
- Immanuel Quickley a fait un des meilleurs matchs de sa carrière. 40 points et 10 passes décisives à 11/13 au tir, 7/8 de loin et 11/11 aux lancers-francs. Les Raptors aimeraient voir cette version plus souvent…
- Victoire collective et maîtrisée du Heat chez les Kings. Belle opération de Sacramento dans sa course au tanking.
Le highlight de la nuit :
VICTOR WEMBANYAMA SUR CLINT CAPELA 🔥🔥🔥pic.twitter.com/gP9o405T07
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 21, 2026
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 1h : Hornets – Cavaliers
- 1h30 : Celtics – Pacers
- 1h30 : Knicks – Nets
- 2h : Grizzlies – Hawks
- 2h : Pelicans – Pistons
- 3h30 : Bucks – Thunder
- 4h : Kings – Raptors