La nuit des Français en NBA : des double-doubles dans la défaite…

Cette nuit en NBA, les pivots français étaient de sortie et ont, pour la plupart, réussi un double-double (ou presque). Malheureusement, c’est bien simple, aucun n’est reparti du match avec une victoire en poche.

Les résultats de la nuit :

Sixers – Suns : 110-116 (stats)

: 110-116 (stats) Bulls – Clippers : 138-110 (stats)

– Clippers : 138-110 (stats) Rockets – Spurs : 111-106 (stats)

– Spurs : 111-106 (stats) Jazz – Timberwolves : 127-122 (stats)

– Timberwolves : 127-122 (stats) Nuggets – Lakers : 107-115 (stats)

: 107-115 (stats) Warriors – Raptors : 127-145 (stats)

: 127-145 (stats) Kings – Heat : 117-130 (stats)

Nicolas Batum

Comme toute son équipe, l’ailier des Los Angeles Clippers a paru fatigué lors de ce deuxième match d’un back-to-back. Il n’a d’ailleurs joué que 12 minutes pour 1 passe décisive, 1 rebond, 1 interception et 2 tirs à 3-points manqués.

Victor Wembanyama

Peut-être la pire performance de la saison du pivot des Spurs. Il n’a jamais trouvé d’adresse et a raté son money-time face aux Rockets. 14 points, 10 rebonds et 2 passes décisives, certes, mais à 5/21 au tir, 0/7 de loin et 4/4 aux lancers…

VICTOR WEMBANYAMA SUR CLINT CAPELA 🔥🔥🔥pic.twitter.com/gP9o405T07

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 21, 2026

Rudy Gobert

Double-double dans la défaite également pour le pivot des Minnesota Timberwolves face au Utah Jazz. Il s’est néanmoins illustré avec un eurostep qui a fait lever son banc de touche. 11 points, 10 rebonds, 4 contres et 2 interceptions à 5/5 au tir et 1/5 aux lancers-francs.

L’Eurostep de Rudy Gobert 🫢pic.twitter.com/yWHwZwLyhr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 21, 2026

Joan Beringer

Passage très efficace pour Joan Beringer avec 4 points et 3 rebonds à 2/3 au tir en 5 minutes sur le parquet.

Maxime Raynaud

La bonne nouvelle, c’est qu’il est toujours titulaire malgré le retour de Domantas Sabonis. La mauvaise, c’est que son temps de jeu diminue logiquement. 18 minutes cette nuit face au Heat pour 7 points, 8 rebonds et 2 interceptions à 3/6 au tir et 1/1 de loin.

Le programme de ce soir :