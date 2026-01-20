Zaccharie Risacher (Hawks) absent une semaine supplémentaire

Le coup d’arrêt se prolonge à Atlanta. Zaccharie Risacher va manquer au moins une semaine supplémentaire, toujours embêté par une contusion osseuse au genou gauche. Déjà six matchs dans le dur, et pas de retour immédiat en vue pour le Français.

Pas de bonne nouvelle pour les Hawks : l’ailier va rester sur le carreau encore un peu. Le staff prévoit une réévaluation « dans environ une semaine », histoire de voir si la gêne au genou gauche est enfin derrière lui.

An @emoryhealthcare injury update:

Center Kristaps Porzingis, who has missed the last five games due to left Achilles tendinitis, is progressing in his recovery and will be re-evaluated in approximately one week.

Forward Zaccharie Risacher, who has missed the last five games… pic.twitter.com/Jdex4k3gAp

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 19, 2026

Forcément frustrant, parce que Risacher commençait à trouver sa place dans la rotation. Et dans une saison où Atlanta a besoin d’énergie, de défense et de coups de chaud sur les ailes, perdre un gars capable d’apporter tout ça, c’est jamais anodin.

Drafté n°1 en 2024, le sophomore tourne à 11,2 points de moyenne en 36 matchs. La progression est là… mais elle va devoir patienter encore un peu avant de reprendre sa trajectoire.

Source : ESPN