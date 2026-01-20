En marge des NBA Global Games la semaine dernière, le commissionnaire Adam Silver a rencontré de nombreux dirigeants de clubs à Londres ce lundi, dans une réunion dédiée à son projet de nouvelle ligue « NBA Europe ».

Pour rappel, la NBA Europe devrait être composée de 16 équipes, dont 12 permanentes (les 4 autres via qualification).

On connaît déjà les villes où seront implantées ces 12 équipes, à savoir Athènes (Grèce), Manchester (Angleterre), Londres (Angleterre), Lyon (France), Paris (France), Madrid (Espagne), Barcelone (Espagne), Rome (Italie), Milan (Italie), Munich (Allemagne), Berlin (Allemagne) et Istanbul (Turquie).

Ce que l’on ne sait pas encore, c’est si ces villes seront représentées par des équipes de basket déjà existantes (qui évoluent par exemple en EuroLeague) ou par la création de nouvelles équipes (à travers notamment les grands clubs de foot européen). Mais au vu de la présence de certains dirigeants à Londres en ce début de semaine, on commence à y voir un peu plus clair.

Real Madrid and FC Barcelona, two soccer and basketball heavyweights, Olimpia Milano, Panathinaikos, ASVEL, Bayern Munich and Alba Berlin all took steps toward NBA Europe on Monday.

Owners of Manchester City and AC Milan soccer giants also want to get in on Adam Silver’s new… pic.twitter.com/kt8no28dJm

— The Athletic (@TheAthletic) January 19, 2026

Selon Joe Vardon de The Athletic, voici les clubs de basket européen qui étaient représentés par un ou plusieurs de leurs membres :

Real Madrid (en discussions avancées avec Adam Silver)

FC Barcelone

Olimpia Milano

Panathinaikos

ASVEL (club de Tony Parker)

Bayern Munich

Alba Berlin

Fenerbahce (rencontre avec Adam Silver à Berlin la semaine dernière)

Et parmi les poids lourds du foot européen qui pourraient investir dans la NBA Europe, on a :

Manchester City

Milan AC

PSG (en contact avec Adam Silver)

En plus de cette liste de clubs, d’autres petites infos ont fuité concernant le fonctionnement de la future NBA Europe : l’ancienne star des Lakers et légende FIBA Pau Gasol pourrait devenir un dirigeant clé de cette nouvelle ligue, le lancement de cette dernière pourrait être boostée par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, tandis qu’Amazon Prime pourrait en être le diffuseur officiel et Nike le sponsor principal.

Lentement mais sûrement, la NBA Europe prend forme.