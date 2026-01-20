Jimmy Butler blessé : les Warriors finito…? Apéro TrashTalk

La nuit dernière, Jimmy Butler a été victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou, mettant fin à sa campagne 2025-26 et aux espoirs de Golden State cette saison. Il fallait qu’on en parle dans un Apéro maison.

Cataclysme à Golden State… alors que l’équipe de Steve Kerr commençait à trouver son rythme et remontait dans la Conférence Ouest, Jimmy Butler a été victime d’une rupture du ligament croisé. La pire nouvelle possible, à la fois court et long terme chez les Warriors… Du coup, comment rebondir ? Fin de carrière triste à venir pour Stephen Curry ? Gros tank ou gros trade ? Sortez les mouchoirs la Dub Nation, c’est l’heure de l’Apéro !