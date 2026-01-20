Programme NBA : derby texan entre les Rockets et les Spurs (2h) !

Après le marathon du MLK Day hier, le programme NBA est un peu plus light ce mardi mais pas moins intéressant : les Sixers affrontent les Suns en début de nuit, avant un derby texan bien piquant entre les Spurs et les Rockets.

Le programme NBA du soir

1h : Sixers – Suns

2h : Bulls – Clippers

2h : Rockets – Spurs

3h : Jazz – Timberwolves

4h : Nuggets – Lakers

4h : Warriors – Raptors

4h : Kings – Heat

L’affiche à ne pas rater : Rockets – Spurs

Un derby, c’est toujours un match à part, encore plus entre deux équipes texanes qui jouent le haut du tableau dans le Wild Wild West.

Les Houston Rockets – sur deux victoires consécutives – accueillent les San Antonio Spurs, seuls deuxièmes de l’Ouest. L’occasion de voir Kevin Durant, Alperen Sengun et Cie se frotter à la bande de Victor Wembanyama, qu’on espère voir sur le terrain sachant que c’est un back-to-back pour San Antonio.

C’est la deuxième confrontation de la saison entre les Fusées et les Spurs, la première ayant été remportée par San Antonio début novembre.

AWS NBA RIVALS WEEK & COAST 2 COAST TUESDAY HEADLINE 7-GAME SLATE 🔥

▪️ West #2 Spurs face West #5 Rockets

▪️ West #3 Nuggets host West #6 Lakers

📺 NBC, Peacock, & NBA League Pass

📲 https://t.co/gOBot1QnHJ pic.twitter.com/7IGFwUyJbI

— NBA (@NBA) January 20, 2026

Les Français en lice

Wemby face aux Rockets, sauf absence de dernière minute.

Nico Batum est aussi en back-to-back face à Chicago, à voir s’il joue.

Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) à Utah.

Max Raynaud face au Heat.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici