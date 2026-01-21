Les Rockets réalisent le comeback face aux Spurs (111-106) !

Les San Antonio Spurs avaient le match en main pendant trois quarts-temps face aux Houston Rockets, mais un match de basket-ball dure 48 minutes et au coup de sifflet final, ce sont les locaux qui ont pu célébrer la victoire (111-106).

Le choc texan entre les Houston Rockets et les San Antonio Spurs a commencé avec plus de 30 minutes de retard, le temps de réparer un arceau pas droit, qui n’avait pas résisté aux dunks de Stephon Castle lors de l’échauffement.

Houston Rockets vs San Antonio Spurs Full Game Highlights – January 20, 2025 | NBA Seasonpic.twitter.com/15zLYQbbmg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 21, 2026

Les Éperons sont sortis du parquet pendant que les Fusées continuaient à s’échauffer et pourtant, ce sont les visiteurs qui sont mieux rentrés dans le match. Grâce à un Julian Champagnie pétillant (27 points à 8/16 de loin), ils ont rapidement pris les devants et ont même mené de 16 points.

Mais Houston ne s’est pas avoué vaincu et a réalisé le plus gros comeback de sa saison. Pendant les six premières minutes du premier quart-temps, ils ont défendu comme des morts de faim pour empêcher leurs adversaires d’inscrire le moindre point. Dans le money-time, ce sont Reed Sheppard et Jabari Smith Jr qui ont pris les choses en main.

Reed Sheppard for the LEAD!

Houston has their first lead since the 1Q!

📺 SAS/HOU on NBC and Peacock pic.twitter.com/cvvkY9HI9q

— NBA (@NBA) January 21, 2026

Mais le meilleur joueur du match côté Rockets a sans doute été Alperen Sengun, auteur de 20 points, 13 rebonds et 9 passes décisives. Il a largement dominé sa match-up face à Victor Wembanyama. Le Français a sans doute sorti sa pire performance de la saison avec 14 points, 10 rebonds et 2 passes décisives à 5/21 au tir, 0/7 à 3-points et des très mauvais choix en fin de match.

Troisième victoire consécutive pour Houston et celle-là peut donner un énorme boost de confiance à tout le collectif.