Keyonte George bat son career-high (43 points) dans la victoire face aux Wolves

Keyonte George et le Utah Jazz se battent cette saison et réalisent quelques gros cartons offensifs. Cette nuit, dans la victoire face aux Wolves (127-122), l’arrière a réussi la meilleure performance de sa carrière avec 43 points.

Anthony Edwards adore jouer contre le Utah Jazz. Lors de ses 10 derniers matchs contre eux, la superstar des Minnesota Timberwolves a dépassé les 30 points. La rencontre de cette nuit n’a pas fait exception avec 38 unités pour le champion olympique 2024.

Et pourtant, il n’a pas été le meilleur joueur de la rencontre. Keyonte George a confirmé son changement de statut en livrant une performance dingue. 25 points en première mi-temps, 18 en seconde et l’arrière a porté son équipe vers une très belle victoire 127-122.

Victoire magnifique du Jazz face aux Wolves (127-122) avec un Keyonte George exceptionnel :

🔹43 points (record en carrière)

🔹3 passes décisives

🔹15/28 au tir

À noter aussi le triple-double de Jusuf Nurkic (16 points, 18 rebonds et 10 passes décisives). 😱 pic.twitter.com/dGsZ1NzTJ0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 21, 2026

Les 43 points de Keyonte George en vidéo !pic.twitter.com/rBpjOtgZrM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 21, 2026

Pourtant, ça n’a pas été simple. La franchise de Salt Lake City était mené de 15 et a réussi un comeback grâce, également, au triple-double improbable de Jusuf Nurkic, auteur de 16 points, 18 rebonds et 10 passes décisives.

Le Jazz met ainsi fin à une série de 4 défaites consécutives. Les hommes de Will Hardy ne joueront pas les Playoffs cette saison, mais ont confirmé que le tank serait, cette saison, plus agréable à suivre que les précédentes.