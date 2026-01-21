TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Les Clippers à fond la forme : peut-on y croire ?! Apéro TrashTalk

Le 21 janv. 2026

clippers apéro
Source image : TrashTalk

Malgré leur grosse défaite contre les Bulls cette nuit, les Clippers restent l’une des équipes NBA les plus en forme du moment. Cela valait bien un Apéro TrashTalk !

La chaîne préférée de ta chaîne préférée !

On a déjà tout vécu cette saison avec les Clippers ! Un drama avec Chris Paul, un début de saison horrible avec James Harden seul aux commandes… mais depuis trois semaines maintenant, tout roule du côté de Los Angeles ! De quoi revoir les espoirs à la hausse, et se poser de vraies questions. Peut-on croire à cette soudaine montée en puissance ? Est-ce qu’une nouvelle horreur va venir ternir le paysage des fans des Clippers ? Nouvel apéro spécial Kawhi et compagnie, c’est parti !

