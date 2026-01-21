Les Clippers à fond la forme : peut-on y croire ?! Apéro TrashTalk
Le 21 janv. 2026 à 10:59 par Nicolas Meichel
Malgré leur grosse défaite contre les Bulls cette nuit, les Clippers restent l’une des équipes NBA les plus en forme du moment. Cela valait bien un Apéro TrashTalk !
On a déjà tout vécu cette saison avec les Clippers ! Un drama avec Chris Paul, un début de saison horrible avec James Harden seul aux commandes… mais depuis trois semaines maintenant, tout roule du côté de Los Angeles ! De quoi revoir les espoirs à la hausse, et se poser de vraies questions. Peut-on croire à cette soudaine montée en puissance ? Est-ce qu’une nouvelle horreur va venir ternir le paysage des fans des Clippers ? Nouvel apéro spécial Kawhi et compagnie, c’est parti !