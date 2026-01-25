Sur les parquets NCAA cette nuit, AJ Dybantsa a lâché une performance sensationnelle, la meilleure de sa jeune carrière universitaire : 43 points, 15/24 au tir, 4/5 à 3-points et 9/10 aux lancers-francs. Et si c’était lui, le futur premier choix de la Draft 2026 ?

Dybantsa a bien choisi son jour : un derby contre la fac d’Utah, devant son public, dans une soirée où les cartons offensifs se sont multipliés à travers la NCAA.

En atteignant la barre des 40 pions pour la première fois, AJ a non seulement établi son nouveau record personnel au scoring, mais il a aussi et surtout battu celui de Danny Ainge pour le plus grand nombre de points marqués par un freshman (première année) de BYU.

Juste phénoménal !

AJ Dybantsa vs Utah..

43 PTS (15-24 FG, 4-5 3PT, 9-10 FTs)

6 REBS

3 AST

Man ts looked like a MyCareer game on rookie.. badge farming ATP…

Yea imma STFU for the rest of the season and just enjoy the show this class is putting on… pic.twitter.com/xVeUjPGl73

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) January 25, 2026

Faisant étalage de tout son répertoire offensif, AJ Dybantsa a marqué les esprits des deux coachs, le sien et celui d’Utah. « C’est un talent générationnel, nul ne sait jusqu’où il pourra aller » a déclaré ce dernier, tandis que l’entraîneur de BYU a carrément indiqué que son joyau est « le choix numéro un incontestable de la prochaine Draft NBA ».

Souvent comparé à Cam Boozer et Darryn Peterson, les deux autres prospects cinq étoiles de la cuvée 2026, Dybantsa possède un dossier de plus en plus solide pour être appelé en premier par Adam Silver en juin prochain.

Ça risque de tanker sévère en NBA lors des mois à venir…