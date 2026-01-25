De retour à Dallas, Luka Doncic a failli se tromper de vestiaire…

Le 25 janv. 2026 à 10:07 par Nicolas Meichel

Cette nuit, Luka Doncic est revenu pour la deuxième fois à Dallas en tant que visiteur, après son transfert il y a quasiment un an jour pour jour. Visiblement, certaines habitudes ont du mal à partir…

Suite à la dernière action de la première mi-temps, une tentative de alley-oop vers Deandre Ayton, Luka Doncic s’est dirigé vers le tunnel qui mène au vestiaire des… Mavericks.

Luka started walking to the Mavs locker room 💔💔💔omg pic.twitter.com/KdRRrDHNx6

— ⚡️ (@fearedlaker) January 25, 2026

Après quelques secondes, l’ancien visage de Dallas s’est souvenu qu’il portait le maillot des Lakers désormais, et est ainsi parti dans l’autre sens pour rejoindre ses coéquipiers.

Doncic a avoué après la rencontre qu’il s’était bel et bien trompé.

« La première fois que je suis revenu (à Dallas), je voulais rejoindre le vestiaire (des Mavs), j’avais oublié que le vestiaire ‘visiteurs’ était plus loin. Et aujourd’hui, à la mi-temps, je me suis dirigé vers le mauvais tunnel. J’étais un peu perdu. »

Un moment d’absence qui n’a néanmoins pas empêché Luka de rester invaincu face à son ancienne équipe.

Luka Doncic joins the Inside the NBA crew after dropping 33 points on his former team in Dallas 🙌

And yes, he did accidentally walk toward the wrong locker room at halftime 😅 pic.twitter.com/krn2nimVFr

— ESPN (@espn) January 25, 2026