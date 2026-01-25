La rencontre opposant les Wolves de Minnesota aux Golden State Warriors n’a pas pu se jouer cette nuit, et a été décalée à ce dimanche (23h30 heure française). La cause du report de la NBA ? « Assurer la sécurité de la communauté de Minneapolis », au cœur de tensions suite au décès d’un homme de 37 ans.

Alex Pretti, infirmier, est décédé hier après avoir pris plusieurs balles de la part d’un agent de la Border Patrol (Patrouille frontalière américaine qui lutte contre l’immigration illégale). Un nouvel incident qui frappe Minneapolis, 17 jours à peine après la mort de Renée Good. Cette femme de 37 ans avait perdu la vie suite à des coups de feu de la part d’un agent de l’ICE (police de l’immigration).

Malgré le froid polaire qui frappe Minneapolis (-20 degrés), des milliers de gens manifestent actuellement contre la présence de la police de l’immigration, envoyée par Donald Trump. Ces manifestations ont notamment entouré le Target Center (salle des Wolves) et l’hôtel des Warriors selon ESPN.

La ville où évoluent les Wolves d’Anthony Edwards et Rudy Gobert est réputée pour sa diversité ainsi que ses nombreuses communautés étrangères (dont la communauté somalienne). Cela fait partie de l’identité de Minneapolis. Ces nouveaux épisodes de violence ne sont pas sans rappeler la tragédie George Floyd en 2020 (également décédé à Minneapolis), même si les contextes sont évidemment différents.

On se souvient aussi que, par le passé, des manifestations isolées avaient eu lieu à l’intérieur même de la salle des Wolves, notamment pour défendre le droit des animaux. Cela a sans doute aidé à convaincre Adam Silver de reporter la rencontre de samedi…