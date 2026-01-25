Le combiné du NBA Sunday : les Wolves et Cade Cunningham pour une cote à 1,95

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 25 janvier 2026, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 8 matchs au programme, dont un sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h00 : Pistons (1,12) – Kings (6,50)

21h30 : Grizzlies (1,64) – Nuggets (2,25)

23h30 : Wolves (1,37) – Warriors (3,00)

1h : Bucks (1,87) – Mavericks (1,90)

1h : Thunder (1,15) – Raptors (5,20)

1h : Spurs (1,15) – Pelicans (5,40)

2h : Suns (1,60) – Heat (2,30)

3h : Clippers (1,26) – Nets (3,70)

Le combiné du NBA Sunday

Les Wolves battent les Warriors (sans prolongation) et Cade Cunningham distribue au moins 9 passes décisives (1,95) : sur quatre défaites de suite, Minnesota se doit de réagir devant son public. Au complet, les Wolves vont affronter une équipe de Golden State qui n’a toujours pas réussi à se remettre de la blessure de Jimmy Butler. Les Warriors sont sur deux défaites de suite et pourraient même être privés de Steph Curry ce soir (incertain), en plus de Jonathan Kuminga. En plus d’une victoire de Minnesota, on attend une nouvelle performance solide de Cade Cunningham à la passe. Le maestro des Pistons – pas forcément à 100% – est en galère au scoring en ce moment mais compense avec les assists : 10 par match en 2026. Contre Sacramento, troisième pire défense NBA, Cunningham devrait se régaler !



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).