Programme NBA : Thunder – Raptors à 1h, Wemby et les Spurs face aux Pelicans

Comme souvent le dimanche soir, la NBA nous offre des matchs à horaire français sur le programme : Pistons – Kings dès 21h, Grizzlies – Nuggets peu après, avant d’enchaîner sur six autres matchs.

Le programme NBA du soir

21h00 : Pistons – Kings

21h30 : Grizzlies – Nuggets

23h30 : Wolves – Warriors

1h : Bucks – Mavericks

1h : Thunder – Raptors

1h : Spurs – Pelicans

2h : Suns – Heat

3h : Clippers – Nets

L’affiche à ne pas rater : Thunder – Raptors

Thunder – Raptors, en voilà une affiche intrigante. Intrigante parce que le champion en titre reste sur une défaite très crade face aux Pacers à la maison. Intrigante parce que les Raptors restent sur trois victoires de suite et sont tout proches du podium à l’Est. Et intrigante aussi parce qu’on a deux des quatre meilleures défenses de la NBA.

Oklahoma City sera une nouvelle fois privé de Jalen Williams, Alex Caruso, Isaiah Hartenstein et Ajay Mitchell. Shai Gilgeous-Alexander, 47 points face à Indiana, devra une nouvelle fois se démultiplier face à Scottie Barnes et les Dinos.

Les Français en lice

Malade, Nolan Traoré (Nets) ne pourra pas confirmer sa belle perf’ de l’autre jour.

Nico Batum (Clippers) face à Brooklyn.

Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) contre Draymond Green et les Warriors.

Ousmane Dieng (Thunder) face aux Raptors.

Max Raynaud (Kings) face au défi de la raquette des Pistons.

Victor Wembanyama (Spurs) veut manger du pélican.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici