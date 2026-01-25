TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Programme NBA : Thunder – Raptors à 1h, Wemby et les Spurs face aux Pelicans

Le 25 janv. 2026 à 19:05 par Nicolas Meichel

victor wembanyama
Source image : NBA League Pass

Comme souvent le dimanche soir, la NBA nous offre des matchs à horaire français sur le programme : Pistons – Kings dès 21h, Grizzlies – Nuggets peu après, avant d’enchaîner sur six autres matchs.

Le programme NBA du soir

  • 21h00 : Pistons – Kings
  • 21h30 : Grizzlies – Nuggets
  • 23h30 : Wolves – Warriors
  • 1h : Bucks – Mavericks
  • 1h : Thunder – Raptors
  • 1h : Spurs – Pelicans
  • 2h : Suns – Heat
  • 3h : Clippers – Nets

L’affiche à ne pas rater : Thunder – Raptors

Thunder – Raptors, en voilà une affiche intrigante. Intrigante parce que le champion en titre reste sur une défaite très crade face aux Pacers à la maison. Intrigante parce que les Raptors restent sur trois victoires de suite et sont tout proches du podium à l’Est. Et intrigante aussi parce qu’on a deux des quatre meilleures défenses de la NBA.

Oklahoma City sera une nouvelle fois privé de Jalen Williams, Alex Caruso, Isaiah Hartenstein et Ajay Mitchell. Shai Gilgeous-Alexander, 47 points face à Indiana, devra une nouvelle fois se démultiplier face à Scottie Barnes et les Dinos.

Les Français en lice

  • Malade, Nolan Traoré (Nets) ne pourra pas confirmer sa belle perf’ de l’autre jour.
  • Nico Batum (Clippers) face à Brooklyn.
  • Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) contre Draymond Green et les Warriors.
  • Ousmane Dieng (Thunder) face aux Raptors.
  • Max Raynaud (Kings) face au défi de la raquette des Pistons.
  • Victor Wembanyama (Spurs) veut manger du pélican.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

