Les Spurs chutent face aux Pelicans, Victor Wembanyama en double-double (95-104)

Menés très largement dans le 3e quart-temps, les Spurs ont d’abord cru réaliser un remarquable comeback, face aux Pelicans. La Nouvelle-Orléans ne s’est pourtant pas laissé faire, et signe une grosse fin de match pour arracher un succès plutôt mérité dans son ensemble.

Les Pelicans auront réussi à prendre un match face aux Spurs cette saison. Et ils ne l’ont pas volé. D’abord dans le coup, San Antonio a déjà pris un très gros avertissement dans le 3e quart-temps, avec un run impressionnant signé de leurs adversaires du soir. Mitch Johnson a bien répondu en sortant l’entièreté de son cinq majeur afin de créer l’électrochoc.

Un choix payant, puisque les Spurs parviennent à revenir avec la même force que celle que les Pelicans ont trouvé pour faire ce premier écart. À quatre minutes de la fin, menés par Victor Wembanyama, De’Aaron Fox et Devin Vassell, les Éperons se paient même le luxe de compter quatre points d’avance.

Et c’est ici qu’on voit aussi les doutes qui peuvent parfois entourer les choix de Mitch Johnson. Stephon Castle, proche de l’atroce ce soir en termes de jeu, est renvoyé et casse toute la dynamique.

On ne peut qu’être aussi perplexe vis-à-vis de la décision de ne pas relancer les éléments qui ont sonné la charge dans le 3e quart-temps, notamment Carter Bryant, mais aussi Dylan Harper. On note aussi le bon retour au jeu de Devin Vassell, l’un des joueurs ayant montré le plus d’envie cette nuit. Bon et inquiétant signal en même temps.

Malgré les 16 points, 16 rebonds et 4 contres de Victor Wembanyama, les Spurs ont offert bien trop d’espaces à des Pelicans qui ne demandaient que ça. Notamment Luke Cornet, battu sur nombre de rebonds défensifs. Une plaie lorsqu’il s’agit de gagner un match de basket.

La fin de partie est marquée par un manque criant d’adresse collective des Spurs et de mauvais choix collectifs, qui permettent aux Pels de finir la partie sur un run de 17-3 et de signer un succès loin d’être immérité.