Les Clippers fument les Nets, et quelqu’un va devoir manger son tweet (126-89)

Ce match n’aurait jamais eu droit à son court résumé s’il n’était pas au coeur d’un enjeu majeur. En effet, l’animateur d’un podcast sur les Clippers a juré sur Twitter il y a quelques semaines que si Los Angeles (alors au fond du trou) parvenait à remporter 15 matchs sur 18 cette saison, il imprimerait son tweet et le mangerait en live. On attend maintenant.

Pas grand chose à signaler sur ce match, si ce n’est que les Nets avaient marqué moins de points que Kawhi Leonard à la fin du premier quart-temps. Une dérouillée annoncée, une dérouillée dans les faits. Non, si ce match nous intéresse, c’est surtout car il a été baptisé le « Paper Game » sur les réseaux sociaux.

If they go 15-3 in any stretch this season will print and eat this tweet

— Robert Flom (@RichHomieFlom) December 21, 2025

Cela car Robert Flom, animateur d’un podcast sur les Clippers aux États-Unis, a indiqué le 21 décembre dernier dans une conversation avec un fan qu’il s’engageait à imprimer et manger son tweet si la franchise signait – à n’importe quel moment cette saison – 15 victoires en 18 matchs. Un doux rêve à l’époque.

It is officially 15-3, so I will be eating this tweet tomorrow on @ClippersPod for their stream at 5:30 PM PT.

It will be very anticlimactic I’m sure, but you are welcome to tune in!

— Robert Flom (@RichHomieFlom) January 26, 2026



Sauf qu’aujourd’hui, 26 janvier 2026, les Clippers y sont parvenus. Et que ce cher Robert Flom, pour votre information, tiendra son engagement de manger du papier. En live durant son podcast, et ce à la demande de Tyronn Lue.

CTRL+P 🖨️ @RichHomieFlom pic.twitter.com/L3NVv81wCn

— LA Clippers (@LAClippers) January 26, 2026