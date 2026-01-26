TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : le Thunder battu par les Raptors

Le 26 janv. 2026 à 07:18 par Nicolas Vrignaud

Scottie Barnes 16 janvier 2025
Une nuit amputée de plusieurs de ses matchs en raison des conditions météorologiques très dures aux États-Unis, mais une nuit de NBA quand même ! Allez, on fait le point. 

Résultats de la nuit :

  • Pistons – Kings : 139-116 (stats)
  • Wolves – Warriors : 85-111 (stats)
  • Thunder – Raptors : 101-103 (stats)
  • Spurs – Pelicans : 95-104 (stats)
  • Suns – Heat : 102-111 (stats)
  • Clippers – Nets : 126-89 (stats)
  • Grizzlies – Nuggets : reporté
  • Bucks – Mavericks : reporté

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

😭😭😭😭pic.twitter.com/LR76l1ZCyK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2026

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

  • 19h30 : Hawks – Pacers
  • 21h : Hornets – Sixers
  • 1h : Cavaliers – Magic
  • 2h : Celtics – Blazers
  • 2h : Bulls – Lakers (possible report)
  • 2h : Rockets – Grizzlies (possible report)
  • 3h30 : Wolves – Warriors

 

