Résumé NBA de la nuit : le Thunder battu par les Raptors
Le 26 janv. 2026 à 07:18 par Nicolas Vrignaud
Une nuit amputée de plusieurs de ses matchs en raison des conditions météorologiques très dures aux États-Unis, mais une nuit de NBA quand même ! Allez, on fait le point.
Résultats de la nuit :
- Pistons – Kings : 139-116 (stats)
- Wolves – Warriors : 85-111 (stats)
- Thunder – Raptors : 101-103 (stats)
- Spurs – Pelicans : 95-104 (stats)
- Suns – Heat : 102-111 (stats)
- Clippers – Nets : 126-89 (stats)
- Grizzlies – Nuggets : reporté
- Bucks – Mavericks : reporté
Ce qu’il faut retenir :
- Sans grande difficulté, les Pistons ont tabassé les Kings dans la rencontre de ce dimanche soirée, à heure européenne.
- Les Warriors affrontaient les Wolves, match reporté en raison du meutre d’un jeune homme à Minneapolis samedi. Victoire de Golden State, mais l’important est bien ailleurs dans le Minnesota.
- OKC chute à la maison contre les Raptors, et on a eu droit à un numéro d’équilibriste signé Lu Dort.
- Peu inspirés en fin de partie, et même de manière globale, les Spurs s’inclinent à domicile contre les Pelicans.
- Le Heat s’impose à Phoenix, joli match de Jaime Jaquez Jr. (20 points, 6 passes).
- Les Clippers ont gagné, et quelqu’un va devoir manger son tweet.
Le highlight de la nuit :
😭😭😭😭pic.twitter.com/LR76l1ZCyK
Le programme de ce soir :
- 19h30 : Hawks – Pacers
- 21h : Hornets – Sixers
- 1h : Cavaliers – Magic
- 2h : Celtics – Blazers
- 2h : Bulls – Lakers (possible report)
- 2h : Rockets – Grizzlies (possible report)
- 3h30 : Wolves – Warriors
