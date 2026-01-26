TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
La nuit des Français en NBA : Victor Wembanyama signe 16 points et 16 rebonds

Le 26 janv. 2026 à 07:53 par Nicolas Vrignaud

Victor Wembanyama Stephon Castle 29 avril 2025
Source image : NBA League Pass

Peu de Français sur les parquets cette nuit… et peu de réussite aussi pour nos tricolores. Tout le monde perd hormis Nicolas Batum, notre MVP de la soirée. Statistiquement, seul Victor Wembanyama tire son épingle du jeu. 

Résultats de la nuit :

  • Pistons – Kings : 139-116 (stats)
  • Wolves – Warriors : 85-111 (stats)
  • Thunder – Raptors : 101-103 (stats)
  • Spurs – Pelicans : 95-104 (stats)
  • Suns – Heat : 102-111 (stats)
  • Clippers – Nets : 126-89 (stats)
  • Grizzlies – Nuggets : reporté
  • Bucks – Mavericks : reporté

Victor Wembanyama

16 points, 16 rebonds, 4 contres à 6/16 au tir. Soirée en demi-teinte pour l’Alien, à l’image de son équipe.

Nicolas Batum

3 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre et les actions qu’il faut pour permettre à une équipe de gagner, notamment défensivement. Nicolas Batum reste toujours le joueur dont on rêve dans une équipe, celui qui se plaît dans la sale besogne.

Rudy Gobert

4 points, 5 rebonds à 2/3 au tir pour Rudy, face aux Warriors. La correction au score en prime…

Maxime Raynaud

Avec le retour de Domantas Sabonis, Maxime Raynaud a commencé sur le banc, face aux Pistons. Soirée compliquée pour le pivot tricolore, qui signe 2 points, 4 rebonds, 1 contre à 1/6 au tir.

Le programme de ce soir :

  • 19h30 : Hawks – Pacers
  • 21h : Hornets – Sixers
  • 1h : Cavaliers – Magic
  • 2h : Celtics – Blazers
  • 2h : Bulls – Lakers (possible report)
  • 2h : Rockets – Grizzlies (possible report)
  • 3h30 : Wolves – Warriors

 

