Thunder : deux défaites consécutives à la maison, une première depuis… 2023

Oklahoma City vient d’enchaîner deux revers à la maison, du jamais-vu depuis novembre 2023. Ce n’est pas une alerte rouge, mais c’est assez rare pour rappeler qu’aucune dynamique n’est éternelle.

Le premier accroc survient vendredi soir. Indiana vient s’imposer 117-114 dans un remake des Finales. Shai Gilgeous-Alexander avait pourtant sorti l’artillerie lourde (47 points, 17/28 au tir, 12/12 aux lancers), Chet Holmgren a répondu présent (25 points, 13 rebonds, 3 contres), mais OKC n’a jamais réussi à passer devant au moment clé. Jarace Walker plante ses lancers dans les dix dernières secondes, et la dernière tentative de loin ne tombe pas : match plié. Avec Jalen Williams, Isaiah Hartenstein et Alex Caruso sur le côté, le Thunder a dû bricoler… et ça se paie quand la marge est mince.

BREAKING: The Thunder have lost back-to-back games at home for the first time since November 3, 2023. (h/t @keerthikau)

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 26, 2026

Deuxième coup dur cette nuit face à Toronto. Les Raptors arrachent un succès 103-101, encore au forceps. Match fermé, pas de gros écart, et une vraie bataille jusqu’au bout : Immanuel Quickley finit à 23 points et 11 rebonds, et Scottie Barnes sort le stop qui fait basculer la soirée avec un gros contre dans la dernière minute. SGA termine à 24 points, mais OKC manque de tranchant sur la dernière ligne droite.

La salle qui faisait office de coffre-fort commence à laisser passer des braquages… et ça, même pour une équipe au sommet, c’est un petit signal à noter.