Alex Pretti tué à Minneapolis : les réactions des joueurs NBA et WNBA

Suite à la mort d’Alex Pretti, un infirmier de 37 ans abattu par la police de l’immigration samedi à Minneapolis, plusieurs visages du basket américain sont montés au créneau pour condamner ce nouvel acte de violence extrême, moins de trois semaines après le décès de Renée Good également tuée par balle.

Cette nuit à Minneapolis, les Wolves et les Warriors ont joué un match de basket mais l’essentiel était évidemment ailleurs. La rencontre – initialement prévue samedi – avait été décalée à dimanche, alors que les manifestations contre la police de l’immigration (ICE) se sont succédé dans la plus grande ville du Minnesota.

A moment of silence was held in memory of Alex Pretti ahead of the Warriors-Timberwolves game in Minneapolis. pic.twitter.com/N4O7GIM4QD

— ESPN (@espn) January 25, 2026

Le score de la rencontre (111-85 pour les Warriors) est forcément passé au second plan. En conférence de presse d’après-match, le coach de Minnesota Chris Finch et celui de Golden State Steve Kerr ont tenu à exprimer leur émotion concernant les événements tragiques de Minneapolis.

Chris Finch

« Pour la deuxième fois en moins de trois semaines, nous avons perdu un autre membre de notre communauté de la manière la plus inimaginable qui soit. Je suis plus qu’un simple résident. C’est ici chez moi. J’adore vivre ici. J’adore faire partie de cette communauté. J’ai été accueilli à bras ouverts dès le premier jour. Les gens ont été formidables. C’est triste de voir ce qui se passe. Sur le plan humain, en tant que personne très fière d’être ici, je sais que beaucoup de nos joueurs ressentent la même chose. Ils adorent tous être ici, et c’est difficile de voir ce que nous traversons. »

Here is Chris Finch’s opening statement prior to his pregame media availability on the shooting in Minneapolis on Saturday.

« For the second time in less than three weeks, we’ve lost another member of our community in the most unimaginable way. » pic.twitter.com/mWRhBchC3W

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) January 25, 2026

Steve Kerr

« Leur équipe souffrait. L’ambiance dans les tribunes était l’une des plus étranges et tristes que j’ai jamais connues. On pouvait sentir l’atmosphère sombre. On voyait bien que leur équipe avait du mal à faire face à tout ce qui se passait et à ce que la ville avait traversé. Les gens sont tellement en colère. Il faudrait faire appel à notre bon sens pour prendre soin les uns des autres et reconnaître ce qui se passe. Nous sommes divisés par les médias à des fins lucratives, par la désinformation. Il y a tellement de choses qui sont difficiles à concilier pour nous tous. Et donc, dans des moments comme ceux-ci, vous devez vous appuyer sur vos valeurs, sur qui vous êtes et qui vous voulez être, que ce soit en tant qu’individu ou en tant que pays. »

Steve Kerr: “We’re being divided by media for-profit, by misinformation…It is a confusing time to be alive and be an American.” pic.twitter.com/JALRF230YF

— Anthony Slater (@anthonyVslater) January 25, 2026

Chez les joueurs, plusieurs stars NBA se sont exprimées sur X (ex-Twitter). C’est notamment le cas de Karl-Anthony Towns, intérieur des Knicks mais surtout ancien joueur des Minnesota Timberwolves, où il a passé quasiment une décennie.

Karl-Anthony Towns

« Ce qui se passe dans les Twin Cities et le Great North Star State est déchirant à voir. Ces événements ont coûté des vies et bouleversé des familles — et nous devons exiger la responsabilité, la transparence et la protection de tous. Ce moment nous oblige à réfléchir honnêtement à ce que sont véritablement nos valeurs. Mes pensées, mes prières et mes sincères condoléances vont aux familles de Renée Good et Alex Pretti. Je suis solidaire du peuple du Minnesota. »

What is happening in the Twin Cities and the Great North Star State is heartbreaking to witness. These events have cost lives and shaken families — and we must call for accountability, transparency, and protections for all people. This moment demands that we reflect honestly on…

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) January 26, 2026

Tyrese Haliburton

Le meneur star des Pacers Tyrese Haliburton, l’un des tout premiers à réagir à la tragédie que représente la mort d’Alex Pretti, n’a lui partagé que cinq mots sur X. Mais son message est on ne peut plus clair.

« Alex Pretti a été assassiné. »

Alex Pretti was murdered.

— Tyrese Haliburton (@Hali) January 25, 2026

L’Association des joueurs NBA

Dimanche soir, la NBPA (association des joueurs) a sorti le communiqué suivant :

« Suite à l’annonce d’une nouvelle fusillade mortelle à Minneapolis, une ville qui a été à l’avant-garde de la lutte contre les injustices, les joueurs de la NBA ne peuvent plus rester silencieux. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons défendre le droit à la liberté d’expression et nous solidariser avec les habitants du Minnesota qui manifestent et risquent leur vie pour réclamer justice. La fraternité des joueurs de la NBA, à l’image des États-Unis eux-mêmes, est une communauté enrichie par ses citoyens du monde entier, et nous refusons de laisser les flammes de la division menacer les libertés civiles qui sont censées nous protéger tous.

Communiqué officiel de l’association des joueurs NBA, suite aux événements tragiques de ce week-end à Minneapolis. pic.twitter.com/DUiwyKPnkv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 25, 2026

Charles Barkley

Ancienne star NBA des années 1990 et aujourd’hui grand visage médiatique du monde NBA, Charles Barkley s’est également exprimé sur le plateau d’Inside the NBA (ESPN).

« Pour en revenir à, je crois qu’elle s’appelait Renée Good, et aujourd’hui, c’est vraiment triste. C’est effrayant… Ça va mal finir. Ça a déjà mal fini deux fois. Quelqu’un doit prendre les choses en main et se comporter en adulte. Deux personnes sont mortes sans raison, et c’est vraiment triste. »

BREAKING: In a powerful moment, Charles Barkley just delivered a strong rebuke of what Donald Trump is doing to our country. Everyone needs to see this. pic.twitter.com/pHNdbCwiWq

— Democratic Wins Media (@DemocraticWins) January 24, 2026

Breanna Stewart

L’image la plus marquante au milieu de ces multiples réactions, elle vient peut-être de Breanna Stewart, grande star du basket féminin. Avant les matchs de la ligue Unrivaled cette nuit, Stewie a brandi une pancarte « Abolish ICE » (« Abolissez l’ICE », la police de l’immigration).

Elle s’est ensuite expliquée sur son initiative en conférence de presse.

« Hier, toute la journée, j’ai été dégoûtée par tout ce que l’on voit sur Instagram et dans les actualités. Nous sommes tellement alimentés par la haine en ce moment, au lieu de l’amour, que j’ai voulu transmettre un message simple : ‘Abolissons l’ICE’, ce qui signifie mettre en place des politiques visant à soutenir les familles et les communautés, au lieu d’alimenter la peur et la violence. Et pour être mariée à Marta (Xargay Casademont, ndlr.), cela nous touche tout particulièrement. Elle est de nationalité espagnole, nous faisons les démarches pour qu’elle obtienne la citoyenneté (US), elle est résidente permanente légale et tout ça. Mais on dirait que ça n’a aucune importance. Et je pense que c’est pour ça qu’il faut mettre en place ces politiques, qu’il faut une réforme, parce que ça ne semble pas toucher les bonnes personnes. Ça n’aide personne. »

Breanna Stewart held up an “Abolish ICE” sign during player introductions before Unrivaled games Sunday afternoon.

Click here for full details: https://t.co/1OTdbS6B9Z pic.twitter.com/TcbzsMgpoE

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2026