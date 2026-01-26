Suns : Devin Booker et Jalen Green de retour à l’infirmerie

Nouveau courant d’air dans l’Arizona. Devin Booker souffre d’une entorse à la cheville droite et sera réévalué dans une semaine. Et comme si ça ne suffisait pas, Jalen Green serre aussi les dents : blessure aux ischios, suivi quotidien… mais sans alerte longue durée selon son coach Jordan Ott.

Devin Booker a dû quitter la rencontre à Atlanta durant le troisième quart-temps, touché sur une action aussi banale que cruelle : en remontant le terrain, il marche sur le pied d’Onyeka Okongwu… et sa cheville tourne.

Devin Booker is down with an apparent ankle injury

Prayers up.

L’arrière a eu besoin d’aide pour rejoindre le vestiaire, et Jordan Ott avait déjà résumé la séquence à chaud :

« Ce n’est pas de chance », avant d’expliquer qu’il faudrait « faire le point une fois de retour à Phoenix ».

Forcément, l’impact potentiel est immense, parce qu’on parle du Franchise Player : 25,4 points, 4 rebonds et 6,2 passes de moyenne cette saison, un volume et une création qui organisent tout le système. Ott a tout de même glissé un petit élément rassurant avant d’affronter Miami cette nuit :

« (Booker) semble être dans un plutôt bon état »

Mais le calendrier, lui, ne va pas attendre. Avec cinq matchs à domicile en huit jours (Heat, Nets, Pistons, Cavaliers, Clippers) avant la réévaluation, Phoenix va devoir trouver une nouvelle recette, vite, et tenir debout sans son patron.

Et pendant que tout le monde regarde D-Book, un autre dossier fait grimacer : Jalen Green. Revenu tout juste de blessure après 33 matchs manqués, le guard a ressenti à nouveau son ischio-jambier à Atlanta, au point de sortir dès la fin du premier quart-temps.

Là où les Suns respirent un peu, c’est sur la gravité : Jordan Ott parle d’un suivi quotidien :

« l’IRM n’a rien montré de nouveau ».

En clair : ça tire, ça inquiète, mais Phoenix ne pense pas être face à un énorme contretemps.

Le timing reste cruel, parce que Green venait tout juste de remettre le pied sur le parquet : 12 points en 20 minutes à Philadelphie, sur le banc, dans une victoire qui ressemblait enfin au début d’un vrai retour. Sauf que sa saison est déjà un casse-tête (seulement 4 matchs joués), et Phoenix ne peut pas se permettre de le brusquer… surtout au moment où l’équipe a besoin de points, de rythme, et d’une deuxième lame derrière Booker. Pour l’instant, la feuille de route est claire : prudence maximale, gestion au jour le jour, et une attaque qui va devoir se réinventer dès maintenant.