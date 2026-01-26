Zaccharie Risacher (Hawks) bientôt de retour ?

Les Hawks ont assigné Zaccharie Risacher à leur équipe affiliée de G-League, les College Park Skyhawks, une étape souvent utilisée pour reprendre du rythme à l’entraînement après une blessure. L’ailier français poursuit sa montée en puissance, mais son retour en NBA n’est pas encore acté.

Risacher n’a plus joué depuis le 7 janvier, et il traîne depuis une contusion osseuse au genou gauche. Le Français a manqué neuf matchs à l’approche du duel face aux Pacers, et un retour en NBA qui se fait encore attendre.

The Atlanta Hawks announced today that forwards Asa Newell and Zaccharie Risacher have been assigned to the College Park Skyhawks.

— Hawks PR (@HawksPR) January 25, 2026

Le message derrière est plutôt clair : ça progresse, mais Atlanta ne veut rien précipiter. College Park sert de terrain contrôlé pour reprendre les appuis, enchaîner les séances, et éventuellement retrouver du rythme compétition si besoin, sans le jeter direct dans le grand bain.