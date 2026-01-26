TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Logo Atlanta hawks globalHAWKS🇫🇷FrançaisNews NBA

Zaccharie Risacher (Hawks) bientôt de retour ?

Le 26 janv. 2026 à 11:58 par Hisham Grégoire

NBA Top 10 Zaccharie Risacher 26 mars 2025
Source image : YouTube

Les Hawks ont assigné Zaccharie Risacher à leur équipe affiliée de G-League, les College Park Skyhawks, une étape souvent utilisée pour reprendre du rythme à l’entraînement après une blessure. L’ailier français poursuit sa montée en puissance, mais son retour en NBA n’est pas encore acté.

Risacher n’a plus joué depuis le 7 janvier, et il traîne depuis une contusion osseuse au genou gauche. Le Français a manqué neuf matchs à l’approche du duel face aux Pacers, et un retour en NBA qui se fait encore attendre.

The Atlanta Hawks announced today that forwards Asa Newell and Zaccharie Risacher have been assigned to the College Park Skyhawks.

— Hawks PR (@HawksPR) January 25, 2026

Le message derrière est plutôt clair : ça progresse, mais Atlanta ne veut rien précipiter. College Park sert de terrain contrôlé pour reprendre les appuis, enchaîner les séances, et éventuellement retrouver du rythme compétition si besoin, sans le jeter direct dans le grand bain.

Tags : Atlanta Hawks, Zaccharie Risacher

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023