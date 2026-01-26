NBA Top 10 All Time : les pires joueurs All-Star ! Apéro TrashTalk
Le 26 janv. 2026 à 12:22 par Hisham Grégoire
Lundi reste encore et toujours le meilleur jour de la semaine, au menu ce midi : de la punchline ! Qui est le pire joueur a avoir été élu All-Star ? Qui est dans votre top 10 ? Faut qu’on en parle !
La chaîne préférée de ta chaîne préférée.
La NBA a vu passé un nombre incalculables de joueurs, allant des plus grandes légendes aux plus gros Bust de l’histoire. Quand on parle de All-Star Game, il y a des noms évidents qui reviennent vite et puis… des noms, diront nous, inattendus.