La semaine des Français en NBA : l’éclosion pour Nolan Traoré ?

Nouvelle semaine, nouveau tour d’horizon côté Français. Alexandre Sarr continue d’empiler du contenu solide chez les Wizards et Nolan Traoré prend de plus en plus son rythme. Derrière, ça gratte des minutes, ça prend des rebonds, et ça compose avec les bobos.

Victor Wembanyama garde la main… même quand ça arrose moins

La semaine de Wemby, c’est l’image parfaite du joueur déjà trop fort pour la majorité des défenses, mais qui peut aussi se mettre lui-même dans le dur quand la mire se dérègle. D’un côté, un énorme carton contre le Jazz avec 7 tirs à trois points dedans, du rythme, du volume, et cette sensation que dès qu’il s’enflamme, le match bascule. De l’autre, une soirée bien plus compliquée face à Houston, où il force, s’entête, et finit avec un vilain 0/7 du parking.

Mais au global ? Même avec ces montagnes russes, il tourne en double-double tranquille, il contre, il nettoie tout ce qui traîne dans la raquette… et San Antonio vit encore et toujours au rythme de son Alien.

Victor Wembanyama 33 PTS, 10 REB, 2 STL, 2 BLK, 10/18 FG, 7/12 3FG, 79.9% TS vs Jazz

Bilan semaine (4 matchs) : 22,3 points à 43,5% au tir, 36,1% du parking et 80% aux lancers, 12,5 rebonds, 1,5 passe, 2,8 contres

Meilleur match vs Jazz : 33 pts à 10/18 au tir dont 7/12 de loin, 6/6 aux lancers, 10 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 35 minutes

Moins bon match vs Rockets : 14 pts à 5/21 au tir dont 0/7 de loin, 4/4 aux lancers, 10 rebonds, 2 passes et 1 interception en 26 minutes

On retiendra également un évènement important cette semaine : notre Wemby national est devenu le premier joueur français de l’histoire a être élu titulaire du All-Star Game. Ouais juste ça ouais.

Victor Wembanyama devient le premier joueur français dans l’histoire de la NBA à être titulaire au All-Star Game ! 🇫🇷

À 22 ans, dans sa troisième saison en NBA. C’est un exploit majuscule. 👏 pic.twitter.com/PDIypM7pi7

Alexandre Sarr confirme : le niveau est là, tous les soirs

Chez les Wizards, Alexandre Sarr continue de faire ce qu’on attend de lui : être utile partout. Il enchaîne les séquences où il protège le cercle, où il coupe au bon timing, où il donne une passe de plus, où il reste actif sans ballon.

Et cette semaine, il y a du gros scoring : 28 contre les Clippers, puis 24 à Charlotte, avec une efficacité globale propre et surtout une présence qui ne faiblit pas. Même son moins bon match contre Denver reste un match de joueur sérieux : des rebonds, de la création, et de l’impact des deux côtés du terrain.

Alex Sarr 28/6/2/2s/1b +11 on 52/40/100 splits vs LAC

Bilan semaine (3 matchs) : 22,3 points à 51% au tir, 33,3% du parking et 92,3% aux lancers, 6 rebonds, 2,3 passes, 1 contre, 1,3 interception

Meilleur match vs Clippers : 28 pts à 10/19 au tir dont 2/5 de loin, 6/6 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions en 31 minutes

Moins bon match vs Nuggets : 15 pts à 5/13 au tir dont 0/1 du parking, 5/6 aux lancers, 8 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre en 35 minutes

Noah Penda et Moussa Diabaté…

Pas besoin de 30 minutes pour exister : Noah Penda l’a compris. Deux matchs, deux rôles différents, mais une vraie capacité à apporter quelque chose rapidement.

Ça reste encore irrégulier, mais dès qu’il est sur le terrain, il y a une intention : défendre, courir, couper, et jouer simple.

Noah Penda 🐼

13 POINTS (5-6 FG)

2 REB

4 AST

2 STL

1 BLK pic.twitter.com/wsuZS1T6iW

Bilan semaine (2 matchs) : 8 points, 2,5 rebonds, 2 passes, 1,5 interception

Meilleur match vs Hornets : 13 pts à 5/6 au tir dont 2/2 de loin, 1/2 aux lancers, 2 rebonds, 4 passes, 1 contre et 2 interceptions en 19 minutes.

Moins bon match vs Cavaliers : 3 pts à 1/4 au tir dont 0/2 du parking, 1/2 aux lancers, 3 rebonds et 1 interception en 16 minutes.

Le Français qui a mis le plus gros tampon dans la raquette cette semaine, c’est encore Moussa Diabaté. Son double-double contre Washington (11 points, 14 rebonds) dit tout : activité, présence, grattage, et cette capacité à exister sans système pour lui. Ce n’est pas toujours joli, mais c’est souvent efficace.

Bilan semaine (3 matchs) : 8,3 points à 87,5% au tir, et 64,7% aux lancers, 7,7 rebonds, 0,3 passe, 1,3 contre.

8,3 points à 87,5% au tir, et 64,7% aux lancers, 7,7 rebonds, 0,3 passe, 1,3 contre. Meilleur match vs Wizards : 11 pts à 2/3 au tir, 7/8 aux lancers, 14 rebonds, 1 interception en 32 minutes.

11 pts à 2/3 au tir, 7/8 aux lancers, 14 rebonds, 1 interception en 32 minutes. Moins bon match vs Cavaliers : 4 pts à 1/1 au tir, 2/6 aux lancers, 5 rebonds et 3 contres en 29 minutes.

Rudy Gobert

On n’est pas sur une semaine à 20 points, mais Rudy Gobert a quand même laissé sa marque à l’endroit où il compte le plus : dans la dissuasion. Son match référence, c’est à Utah : 11 points à 5/5 au tir, 10 rebonds, 2 interceptions et 4 contres, la version “tu peux tenter, mais tu vas le sentir”. Il enchaîne aussi un double-double propre face aux Bulls (10 points, 11 rebonds, 2 contres) avant de vivre une fin de semaine beaucoup plus compliquée dans la gifle collective contre Golden State (4 points, 5 rebonds), pas aidé par un contexte très difficile. En clair : l’impact défensif est toujours là, mais quand Minnesota part en vrille, ça se voit aussi sur sa ligne.

Bilan semaine (3 matchs) : 8,3 points à 76,9% au tir et 50,0% aux lancers, 8,7 rebonds, 0,7 passe, 1 interception, 2 contres.

8,3 points à 76,9% au tir et 50,0% aux lancers, 8,7 rebonds, 0,7 passe, 1 interception, 2 contres. Meilleur match @ Jazz : 11 pts à 5/5 au tir, 1/5 aux lancers, 10 rebonds, 2 interceptions et 4 contres en 29 minutes.

11 pts à 5/5 au tir, 1/5 aux lancers, 10 rebonds, 2 interceptions et 4 contres en 29 minutes. Moins bon match vs Warriors : 4 pts à 2/3 au tir, 5 rebonds en 24 minutes.

Le point sur les rookies Maxime Raynaud et Nolan Traoré

Maxime Raynaud traverse une période bien connue chez les jeunes pouces : le Rookie Wall. Il s’agit de cette période de la saison où les organismes commencent à encaisser le kilométrage NBA, et pour de jeunes joueurs c’est parfois difficile à encaisser. Cela n’a rien d’alarmant pour autant, comme dit précédemment, c’est une étape presque rituelle chez les rookies et nul doute que Mad Max va rebondir, mais la baisse de régime est là, elle se ressent, et il faut en parler. Ajoutons à cela que Domantas Sabonis a également fait son retour dans la rotation, d’abord en sortie de banc puis en tant que titulaire (à sa place). Courage Maxime, ça va le faire !

Bilan semaine (4 matchs) : 4,3 points, 5 rebonds et 0,5 passe

Meilleur match vs Raptors : 8 pts à 3/7 au tir, 2/2 aux lancers, 7 rebonds et 2 passes en 22 minutes.

Moins bon match @ Pistons : 2 pts à 1/6 au tir dont 0/3 du parking, 4 rebonds et 1 contre en 22 minutes.

Nolan Traoré, lui, a vécu l’effet inverse. Dans un début de saison compliqué, le jeune meneur des Nets commence peu à peu à prendre son rythme. La régularité n’est pas encore là mais ce genre de perf (21 points contre les Celtics), ça compte dans une saison de rookie : tu mets un repère, tu montres que tu peux le faire. Malade depuis, l’ancien meneur de Saint-Quentin voudra confirmer lors des prochains matchs.

Nolan Traoré 21 PTS, 3 REB, 2 AST, 2 STL, 7/13 FG, 2/4 3FG, 67.1% TS vs Celtics

Nolan Traoré (3 matchs) : 10,3 points et 2,3 passes

Meilleur match vs Celtics : 21 pts à 7/16 au tir dont 2/5 de loin, 5/7 aux lancers, 3 rebonds et 2 passes en 46 minutes

Moins bon match vs Knicks : 0 pt à 0/1 au tir, 2 rebonds et 3 passes en 10 minutes

Tidjane Salaün en forme, Portland en mode discret

Dans le même temps, Tidjane Salaün a eu une petite soirée qui fait du bien : 13 points et un 3/3 derrière l’arc contre Orlando, en 18 minutes, histoire de rappeler qu’il peut allumer quand on le laisse respirer.

Et du côté de Portland, c’est plus calme : Rayan Rupert est en difficulté sur la semaine et Sidy Cissoko alterne mais garde des minutes.

Tidjane Salaün (1 match) : 13 points à 4/7 au tir dont 3/3 de loin, 5 rebonds

Rayan Rupert (2 matchs) : 0,0 point, 1,0 rebond, 1,5 interception

Sidy Cissoko (2 matchs) : 4,5 points, 3,0 rebonds, 1,5 passe

Pendant ce temps-là, côté Knicks, c’est toujours la vie dans les interstices : Guerschon Yabusele – dans les rumeurs de transfert – a eu un mini passage contre Brooklyn (11 minutes, 2 points), Dadiet n’existe quasiment pas, et Mohamed Diawara est de nouveau sorti de la rotation maintenant que les blessés sont revenus…

Infirmerie et semaine incomplète

Parce que le bilan, c’est aussi ça : certains Français vivent encore une semaine au ralenti, ou carrément à l’arrêt.