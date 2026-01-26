Sept matchs sont au programme cette nuit en NBA dont deux à horaire européenne. Les Hawks reçoivent les Pacers à 19h30 et les Hornets affrontent les Sixers à 21h.

Le programme NBA du soir

19h30 : Hawks – Pacers

21h : Hornets – Sixers

1h : Cavaliers – Magic

2h : Celtics – Blazers

2h : Bulls – Lakers

2h : Rockets – Grizzlies

3h30 : Wolves – Warriors

L’affiche à ne pas rater : Wolves – Warriors

Il est toujours difficile de parler de sport lorsque, hors terrain, il se passe des évènements tragiques comme à Minneapolis. Suite à la mort d’Alex Pretti, tué par balle par la police de l’immigration samedi, les Wolves n’ont pas vraiment la tête au basket. Et ça s’est vu hier dans leur grosse défaite face aux Warriors. Les coachs Chris Finch et Steve Kerr ont tous les deux exprimé la difficulté pour les Loups de jouer dans un tel contexte.

Cette nuit, nous avons le match retour entre Minnesota et Golden State. Sur cinq défaites consécutives, les Wolves arriveront-ils à se reconcentrer sur la balle orange pour repartir de l’avant ?

Coup d’envoi à 3h30.

FULL DAY OF HOOPS TO START THE WEEK ‼️

▪️ Spida, CLE host Paolo, ORL

▪️ East #2 Celtics host the Trail Blazers

▪️ GSW-MIN play for 2nd time in 2 nights

▪️ CHI seeks 5th straight win, hosts LAL

📺 Peacock & NBA League Pass

📲 https://t.co/gOBot1QVxh pic.twitter.com/aA6PGw1AOl

— NBA (@NBA) January 26, 2026

Les Français en lice

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün affrontent Joël Embiid

Noah Penda défie les Cavaliers

Sidy Cissoko et Rayan Rupert défient les Celtics.

Rudy Gobert et Joan Beringer seront de nouveau face aux Warriors cette nuit.

