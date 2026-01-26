Programme NBA : 7 matchs au menu dès 19h30, dont Bulls – Lakers et Wolves – Warriors
Le 26 janv. 2026 à 19:02 par Hisham Grégoire
Sept matchs sont au programme cette nuit en NBA dont deux à horaire européenne. Les Hawks reçoivent les Pacers à 19h30 et les Hornets affrontent les Sixers à 21h.
Le programme NBA du soir
- 19h30 : Hawks – Pacers
- 21h : Hornets – Sixers
- 1h : Cavaliers – Magic
- 2h : Celtics – Blazers
- 2h : Bulls – Lakers
- 2h : Rockets – Grizzlies
- 3h30 : Wolves – Warriors
L’affiche à ne pas rater : Wolves – Warriors
Il est toujours difficile de parler de sport lorsque, hors terrain, il se passe des évènements tragiques comme à Minneapolis. Suite à la mort d’Alex Pretti, tué par balle par la police de l’immigration samedi, les Wolves n’ont pas vraiment la tête au basket. Et ça s’est vu hier dans leur grosse défaite face aux Warriors. Les coachs Chris Finch et Steve Kerr ont tous les deux exprimé la difficulté pour les Loups de jouer dans un tel contexte.
Cette nuit, nous avons le match retour entre Minnesota et Golden State. Sur cinq défaites consécutives, les Wolves arriveront-ils à se reconcentrer sur la balle orange pour repartir de l’avant ?
Coup d’envoi à 3h30.
FULL DAY OF HOOPS TO START THE WEEK ‼️
▪️ Spida, CLE host Paolo, ORL
▪️ East #2 Celtics host the Trail Blazers
▪️ GSW-MIN play for 2nd time in 2 nights
▪️ CHI seeks 5th straight win, hosts LAL
📺 Peacock & NBA League Pass
📲 https://t.co/gOBot1QVxh pic.twitter.com/aA6PGw1AOl
— NBA (@NBA) January 26, 2026
Les Français en lice
- Moussa Diabaté et Tidjane Salaün affrontent Joël Embiid
- Noah Penda défie les Cavaliers
- Sidy Cissoko et Rayan Rupert défient les Celtics.
- Rudy Gobert et Joan Beringer seront de nouveau face aux Warriors cette nuit.