Luka Doncic écrabouille les Bulls : 46 points, 7 rebonds et 11 passes décisives

Luka Doncic a pris en main le match opposant les Los Angeles Lakers aux Chicago Bulls. Les Angelinos se sont imposés (129-118) à l’extérieur grâce à 46 points et 11 passes décisives de leur leader d’attaque.

Il fait très froid à Chicago en hiver. Surnommée « Windy City », la plus grande ville de l’Illinois n’est pas forcément la terre d’accueil idéale en cette saison. De plus, les Bulls avaient remporté leurs cinq derniers matchs à domicile et pourtant, Luka Doncic ne s’est pas gêné pour prendre les clefs du United Center.

Le Slovène connaît le froid et adore ça. Dès le début de la partie, il s’est senti parfaitement à son aise et a aidé son équipe des Lakers a creuser l’écart lors d’un deuxième quart-temps remporté 34 à 25.

Mais si les hommes de Billy Donovan n’ont jamais pu revenir, c’est bien parce que Luka Magic n’a jamais cessé d’appuyer sur l’accélérateur. Il a terminé la rencontre à 46 points, 7 rebonds et 11 passes décisives à 15/25 au tir, 8/14 de loin et 8/12 sur la ligne des lancers-francs.

An absolute masterclass from Luka!

🪄 46 PTS

🪄 7 REB

🪄 11 AST

🪄 8 3PM

🪄 15-25 FGM

He joins Kobe Bryant as the only players in franchise history to record 45+ PTS, 10+ AST and 5+ 3PM in a single game ⭐️ pic.twitter.com/Qp2lrROrHW

— NBA (@NBA) January 27, 2026

Une performance qui confirme son état de forme récent. Luka Doncic avait été élu joueur de la semaine dernière en NBA. Sur les 4 derniers matchs, il tourne à 37,3 points, 9,8 rebonds et 10,3 passes décisives de moyenne.

Tout n’est pas encore parfait pour les Lakers, mais ils sont désormais sur une série de 4 victoires lors des 5 derniers matchs et pointent toujours à la 5e place de la Conférence Ouest.