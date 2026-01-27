Sept Français ont foulé les parquets de NBA cette nuit. Le plus efficace d’entre-eux a été Rudy Gobert, auteur d’un double-double remarquable face aux Golden State Warriors avec 15 points et 17 rebonds.

Les résultats de la nuit :

Hawks – Pacers : 132-116 (stats)

– Pacers : 132-116 (stats) Hornets – Sixers : 130-93 (stats)

– Sixers : 130-93 (stats) Cavaliers – Magic : 114-98 (stats)

– Magic : 114-98 (stats) Celtics – Blazers : 102-94 (stats)

– Blazers : 102-94 (stats) Bulls – Lakers : 118-129 (stats)

: 118-129 (stats) Rockets – Grizzlies : 108-99 (stats)

– Grizzlies : 108-99 (stats) Wolves – Warriors : 108-83 (stats)

Moussa Diabaté

Le pivot des Charlotte Hornets a fait un début de match absolument saisissant pour rapidement donner un large avantage à son équipe. Mais la rencontre a rapidement tourné au blow-out et il n’a donc passé que 20 minutes sur le terrain. Le temps de compiler 12 points et 5 rebonds à 6/7 au tir et 0/1 aux lancers.

LONG two by Moussa Diabate! 🫎 pic.twitter.com/IqFNTMePbP

— r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) January 26, 2026

Tidjane Salaün

L’ailier a participé à la démonstration collective des siens face aux Philadelphia Sixers. 12 minutes de temps de jeu pour 7 points et 6 rebonds à 3/5 au tir et 1/2 à 3-points.

Noah Penda

Comme tous ses coéquipiers, le rookie du Orlando Magic n’a rien pu faire pour interrompre le show Donovan Mitchell. L’ailier a compilé 2 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 1/4 au tir et 0/1 aux lancers face aux Cleveland Cavaliers.

Sidy Cissoko

Nouveau match titulaire pour le couteau suisse des Portland Trail Blazers, mais il n’a pas vraiment réussi à se monter offensivement face aux Boston Celtics. 4 points, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 1/2 aux tirs, 0/1 de loin et 2/4 aux lancers-francs.

Rayan Rupert

Ligne statistique étonnamment similaire pour son coéquipier, Rayan Rupert. 4 points, 4 rebonds et 1 interception à 1/4 au tir, 0/2 de loin et 2/2 aux lancers-francs.

Rudy Gobert

Performance monstrueuse du pivot des Minnesota Timberwolves face aux Golden State Warriors qui ont payé leur manque de taille à l’intérieur. 15 points, 17 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres et 1 interception à 5/8 au tir et 5/7 aux lancers-francs.

ANOTHER Rudy dunk?

you bet. 😤 pic.twitter.com/nHP5gChHCO

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) January 27, 2026

Joan Beringer

Son jeune padawan, Joan Beringer, a lui aussi été impactant lors de ses entrées en jeu avec 6 points et 4 rebonds en 10 minutes à 3/8 au tir.

