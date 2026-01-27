La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert pose 15 points et 17 rebonds face aux Warriors
Le 27 janv. 2026 à 07:30 par Robin Wolff
Sept Français ont foulé les parquets de NBA cette nuit. Le plus efficace d’entre-eux a été Rudy Gobert, auteur d’un double-double remarquable face aux Golden State Warriors avec 15 points et 17 rebonds.
Les résultats de la nuit :
- Hawks – Pacers : 132-116 (stats)
- Hornets – Sixers : 130-93 (stats)
- Cavaliers – Magic : 114-98 (stats)
- Celtics – Blazers : 102-94 (stats)
- Bulls – Lakers : 118-129 (stats)
- Rockets – Grizzlies : 108-99 (stats)
- Wolves – Warriors : 108-83 (stats)
Moussa Diabaté
Le pivot des Charlotte Hornets a fait un début de match absolument saisissant pour rapidement donner un large avantage à son équipe. Mais la rencontre a rapidement tourné au blow-out et il n’a donc passé que 20 minutes sur le terrain. Le temps de compiler 12 points et 5 rebonds à 6/7 au tir et 0/1 aux lancers.
LONG two by Moussa Diabate! 🫎 pic.twitter.com/IqFNTMePbP
— r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) January 26, 2026
Tidjane Salaün
L’ailier a participé à la démonstration collective des siens face aux Philadelphia Sixers. 12 minutes de temps de jeu pour 7 points et 6 rebonds à 3/5 au tir et 1/2 à 3-points.
Noah Penda
Comme tous ses coéquipiers, le rookie du Orlando Magic n’a rien pu faire pour interrompre le show Donovan Mitchell. L’ailier a compilé 2 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 1/4 au tir et 0/1 aux lancers face aux Cleveland Cavaliers.
Sidy Cissoko
Nouveau match titulaire pour le couteau suisse des Portland Trail Blazers, mais il n’a pas vraiment réussi à se monter offensivement face aux Boston Celtics. 4 points, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 1/2 aux tirs, 0/1 de loin et 2/4 aux lancers-francs.
Rayan Rupert
Ligne statistique étonnamment similaire pour son coéquipier, Rayan Rupert. 4 points, 4 rebonds et 1 interception à 1/4 au tir, 0/2 de loin et 2/2 aux lancers-francs.
Rudy Gobert
Performance monstrueuse du pivot des Minnesota Timberwolves face aux Golden State Warriors qui ont payé leur manque de taille à l’intérieur. 15 points, 17 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres et 1 interception à 5/8 au tir et 5/7 aux lancers-francs.
ANOTHER Rudy dunk?
you bet. 😤 pic.twitter.com/nHP5gChHCO
— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) January 27, 2026
Joan Beringer
Son jeune padawan, Joan Beringer, a lui aussi été impactant lors de ses entrées en jeu avec 6 points et 4 rebonds en 10 minutes à 3/8 au tir.
Le programme de ce soir :
- 1h : Wizards (Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly) – Blazers (Sidy Cissoko, Rayan Rupert)
- 1h30 : Knicks (Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara, Pacôme Dadiet) – Kings (Maxime Raynaud)
- 2h : Sixers – Bucks
- 2h : Thunder (Ousmane Dieng) – Pelicans
- 3h : Nuggets – Pistons
- 3h : Suns – Nets (Nolan Traoré)
- 4h : Jazz – Clippers (Nicolas Batum)