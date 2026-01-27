TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Donovan Mitchell (45 points) démolit le Magic

Le 27 janv. 2026 à 07:45 par Robin Wolff

Donovan Mitchell Cavaliers 23 avril 2025
Source image : YouTube

Donovan Mitchell est à l’honneur dans ce résumé de la nuit en NBA. L’arrière des Cleveland Cavaliers a livré une performance exceptionnelle face au Orlando Magic avec 45 points à 15/25 au tir.

Les résultats de la nuit :

  • Hawks – Pacers : 132-116 (stats)
  • Hornets – Sixers : 130-93 (stats)
  • Cavaliers – Magic : 114-98 (stats)
  • Celtics – Blazers : 102-94 (stats)
  • Bulls – Lakers : 118-129 (stats)
  • Rockets – Grizzlies : 108-99 (stats)
  • Wolves – Warriors : 108-83 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Victoire tranquille des Atlanta Hawks face aux Indiana Pacers grâce à une belle rotation du back-court, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker et C.J. McCollum, tous auteurs de plus de 20 points.
  • Brandon Miller (30 points en 27 minutes) a donné le ton et a permis aux Hornets de très vite se détacher des Sixers.
  • Donovan Mitchell a livré une partition incroyable pour enfoncer un peu plus le Orlando Magic. 45 points, 4 passes décisives et 4 rebonds à 15/25 au tir dont 5/8 à 3-points. 11e victoire sur les 15 derniers matchs pour les Cavs.
  • Jrue Holiday n’a rien pu faire pour son retour au TD Garden. Les Boston Celtics de Payton Pritchard (23 points) étaient trop forts.
  • Luka Doncic a mené la charge face aux Bulls avec une nouvelle prestation extraordinaire. 46 points, 7 rebonds et 11 passes décisives.
  • Victoire tranquille des Houston Rockets face aux Memphis Grizzlies avec 33 points chacun pour Kevin Durant et Alperen Sengun.
  • Les Minnesota Timberwolves se sont régalés face aux Golden State Warriors. Sans Jimmy Butler, les Californiens manquent d’armes.

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

  • 1h : Wizards – Blazers
  • 1h30 : Knicks – Kings
  • 2h : Sixers – Bucks
  • 2h : Thunder – Pelicans
  • 3h : Nuggets – Pistons
  • 3h : Suns – Nets
  • 4h : Jazz – Clippers
