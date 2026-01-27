Rising Stars Challenge : Alexandre Sarr sélectionné, pas Maxime Raynaud

La NBA a dévoilé la liste des 28 joueurs qui participeront au Rising Stars Challenge lors du All-Star Game 2026 à Los Angeles. Côté Français, Alexandre Sarr a été sélectionné, mais pas Maxime Raynaud ou encore Zaccharie Risacher.

Cette année, 11 sophomores et 10 rookies ont été choisis par la NBA pour participer au Rising Stars Challenge lors du All-Star Weekend. Un événement bon enfant qui lance les festivités le vendredi. Un Français sera de la partie, Alexandre Sarr, auteur d’un très bon début de saison avec les Washington Wizards.

Les dix autres sophomores sélectionnés sont Stephon Castle, Matas Buzelis, Reed Sheppard, Kel’El Ware, Donovan Clingan, Jaylon Tyson, Cam Spencer, Jaylen Wells et deux francophones : Kyshawn George et Ajay Mitchell. L’absence du numéro 1 de Draft de cette cuvée, Zaccharie Risacher est remarquable.

Les Sophomores pour le Rising Stars Challenge du All Star Week-end 2026 !

Avec Alex Sarr pour la French touch ! 🇫🇷

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2026

Du côté des rookies, ce sont Cedric Coward, Dylan Harper, Tre Johnson, Egor Demin, V.J. Edgecombe, Kon Knueppel, Jeremiah Fears, Collin Murray-Boyles, Cooper Flagg et Derik Queen qui s’envoleront pour Los Angeles. Le plus gros absent de cette liste est sans doute Maxime Raynaud, pourtant sixième du Rookie Ladder de la NBA.

Les Rookies choisis pour le Rising Stars Challenge 2026 ! pic.twitter.com/qhZOHG5waN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2026

Ces 21 joueurs seront répartis en trois équipes de sept et seront également opposés à sept joueurs de G-League : Hansen Yang, Yanic Konan Niederhauser, David Jones Garcia, Tristen Newton, Alijah Martin, Ron Harper Jr. et Sean East II.

Les coachs de ces quatre escouades ont aussi été annoncés : Carmelo Anthony, Tracy McGrady, Vince Carter et Austin Rivers qui sera lui en charge de la G-League.

Pour voir tout ce beau monde s’affronter sur les parquets, il faudra attendre le 13 février prochain à l’Intuit Dome.