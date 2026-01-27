Au milieu des rumeurs de transfert à une dizaine de jours de la NBA Trade Deadline, Giannis Antetokounmpo pourrait bientôt changer d’équipe… mais aussi d’agent. Rich Paul – qui représente notamment LeBron James – renifle le dossier.

Selon Henry Abbott de TrueHoop, la relation entre Giannis et son agent actuel Alex Saratsis est tendue. À tel point que le Greek Freak aurait envisagé de le virer à cause de son incapacité à obtenir un transfert.

Quand on sait que Saratsis représente Antetokounmpo depuis qu’il évolue en NBA, on est potentiellement sur un gros changement de cap, qui nous laisse penser que Giannis envisage vraiment de quitter les Bucks malgré ce qu’il peut dire en public.

Rich Paul, lui, est d’ores et déjà à l’affût.

Rich Paul has been talking to Thanasis and wants to represent Giannis Antetokounmpo, per @TrueHoop

“Rich is said to have been making the case that he’s the guy who can get a star player where he wants to go.”

Toujours selon Henry Abbott, Paul discuterait actuellement avec Thanasis Antetokounmpo, le frère de Giannis, pour se rapprocher de ce dernier et mettre la main sur le Freak.

Patron de Klutch Sports devenu également figure médiatique, Rich est peut-être l’agent le plus puissant en NBA actuellement, lui qui représente évidemment son pote LeBron mais aussi Anthony Davis, De’Aaron Fox, Draymond Green et Tyrese Maxey. Paul est réputé dans le milieu pour sa capacité à exercer tous les moyens de pression possibles sur une franchise (coucou Jeanie Buss) pour permettre à ses clients d’obtenir ce qu’ils veulent. Et c’est exactement son argument pour tenter d’obtenir Giannis Antetokounmpo.

« Rich aurait fait valoir qu’il était celui qui pouvait amener un joueur star là où il voulait aller. » – TrueHoop

Giannis Antetokounmpo peut-il décider de switcher d’agent alors que la NBA Trade Deadline (5 février) est proche ? Henry Abbott précise qu’il faut un écart de sept jours minimum entre le licenciement d’un agent et le recrutement d’un nouveau. Timing serré donc, mais le scénario n’est pas impossible en théorie.

Si Rich Paul finit par devenir l’agent du Freak, les rumeurs (Lakers ?) vont plus que jamais se démultiplier…

« I think he’s [Giannis Antetokounmpo] played his last game in a Bucks uniform »

Marc Spears gives his take on the Bucks/Giannis situation 👀

