Les Cavaliers se replacent à l’Est : 11 victoires sur leurs 15 derniers matchs

Après un début de saison plus que compliqué par rapport à leurs attentes, les Cleveland Cavaliers sont en train de retrouver un très bon rythme de croisière. Avec 11 victoires en 15 matchs, les coéquipiers de Donovan Mitchell remontent au classement et se positionnent comme des outsiders dans la Conférence Est.

Blessures en vrac, manque de talent à la création, début timide d’Evan Mobley… les raisons du début de saison manqué des Cleveland Cavaliers étaient nombreuses et ont fait naître beaucoup d’interrogations autour d’une équipe qui était considéré, cet été, comme l’une des deux meilleures de leur Conférence.

Si tous ces doutes n’ont pas encore été estompés, tout va tout de même beaucoup mieux dans l’Ohio. Les hommes de Kenny Atkinson restent sur 11 victoires sur les 15 derniers matchs et sont remontés au cinquième rang à l’Est.

La belle série des Cavaliers :

W @Spurs : 113-101

W vs Suns : 129-113

W vs Nuggets : 113-108

L vs Pistons : 110-114

W @ Pacers : 120-116

L @Wolves : 122-131

W vs Wolves : 146-134

L vs Jazz : 112-123

W @Sixers : 133-107

W @Sixers : 115-117

L vs OKC : 136-104

W @Hornets : 94-87

W vs Kings : 123-118

W @Magic : 119-105

W vs Magic : 114-98

Donovan Mitchell enfonce encore un peu plus le Magic :

🔸45 points (15/25 au tir)

🔸4 rebonds

🔸4 passes décisives

🔸5/8 à 3-points

🔸10/12 aux lancers

11e victoire en 15 match pour les Cavaliers qui se replacent progressivement à l’Est ! 🕷️pic.twitter.com/KI64A9TWCz

Sur ces 15 rencontres, les Cleveland Cavaliers possèdent la 6e meilleure attaque et la 12e meilleure défense. Pourtant, deux de leurs armes offensives sont encore à l’infirmerie : Darius Garland et Sam Merrill. Max Strus n’a, lui, toujours pas commencé sa saison.

Pourtant, les joueurs de l’Ohio trouvent des solutions et cette embellie passe notamment pas un volume de shoot à 3-points en baisse. Depuis deux ans, ils faisaient parti des équipes qui allumaient le plus depuis le parking, mais sur les 15 derniers matchs, ils n’ont que le 17e volume de la Ligue. Bon choix puisqu’ils possèdent le 9e meilleur pourcentage dans l’exercice et le 3e meilleure pourcentage au tir global.

whispers *inverted screen with Mobley as a handler* pic.twitter.com/eUG0N61Pt8

Jarrett Allen et Evan Mobley sont davantage sollicités à l’intérieur tandis que Jaylon Tyson, tout juste sélectionné pour le Rising Stars Challenge et Nae’Qwan Tomlin continuent à se révéler. Bien sûr, Donovan Mitchell, encore auteur de 45 points cette nuit, mène toute cette belle troupe par l’exemple.

Cleveland a retrouvé une partie de son pouvoir offensif, mais doit encore s’améliorer en défense pour vraiment compter parmi les favoris à l’Est. Lors des 10 prochains matchs, ils affronteront des équipes comme les Lakers, les Blazers, les Kings, les Wizards, les Nets ou encore les Hornets, de bonnes opportunités de travailler en poursuivant cette jolie dynamique.