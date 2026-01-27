Les 28 joueurs sélectionnés pour le Rising Stars Challenge ont été annoncés et Zaccharie Risacher, le numéro 1 de la Draft NBA 2024 n’en fait pas partie. Un coup dur qui symbolise bien les dernières semaines très compliquées vécues par l’ailier des Hawks.

Zaccharie Risacher est bien entré dans sa deuxième saison NBA. Mais le 16 novembre dernier, lors d’une contre-attaque face aux Phoenix Suns, le Français est tombé lourdement après un dunk. Et s’il assure que cette chute n’a eu aucune séquelle, force est de constater que ses performances ne sont pas les mêmes depuis.

Quin Snyder, son coach, ne le fait que rarement jouer plus de 25 minutes, l’ancien de la JL Bourg réussit moins de 36% de ses tentatives longue distance et le plus souvent, il ne termine plus les matchs côté Hawks.

Une passe compliquée ponctuée par une nouvelle blessure au genou gauche qui l’écarte des terrains depuis début janvier. Conséquence, Zaccharie Risacher ne fait pas partie des 11 sophomores sélectionnés pour le Rising Stars Challenge.

Les Sophomores pour le Rising Stars Challenge du All Star Week-end 2026 !

Avec Alex Sarr pour la French touch ! 🇫🇷 pic.twitter.com/LSSaGQz0yM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2026

Malheureusement, avec ses 11,2 points et 3,3 rebonds de moyenne, il est difficile de crier au scandale. Matas Buzelis, Kyshawn George, Jaylen Wells et Cam Spencer réalisent tous des saisons plus réussies que le Français… une phrase douloureuse.

Les Atlanta Hawks se reconstruisent après le transfert de Trae Young, principal fournisseur de ballons de Zacch’. Et le problème, c’est qu’il n’est pas évident que l’ailier en fasse partie, des rumeurs de transferts existent comme celle qui l’envoyait à Dallas contre Anthony Davis il y a quelques semaines.

ZACCHARIE RISACHER ROOKIE HIGHLIGHTS pic.twitter.com/YsMReHXPwV

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) June 13, 2025

Être considéré comme un potentiel départ, 18 mois après sa sélection en première place de la Draft n’est pas une situation idéale. À Zaccharie Risacher de relever la tête et la barre à son retour de blessure et de montrer, comme en fin de saison dernière, tout l’immense talent qu’il a dans les mains !