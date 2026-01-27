Les Knicks tâtent le terrain pour recruter Jrue Holiday (et attirer Giannis ?)

Alors qu’il a fait son grand retour à Boston cette nuit, Jrue Holiday a dans le même temps fait une apparition dans les rumeurs : les Knicks seraient sur le dossier d’après l’insider Marc Stein !

Vouloir recruter un joueur réputé pour ses qualités défensives et qui possède deux bagues de champion au doigt, c’est compréhensible pour une équipe qui rêve de jouer le titre mais qui possède seulement la 20e défense NBA depuis le passage à l’année 2026, avec une faiblesse particulière à la mène (coucou Jalen Brunson).

Marc Stein ajoute que l’intérêt des Knicks pour Jrue peut aussi s’expliquer par sa relation forte avec un certain… Giannis Antetokounmpo, les deux remportant un titre ensemble aux Bucks en 2021. Pour rappel, New York fait partie des destinations les plus souvent citées en cas de divorce entre le Freak et Milwaukee.

The Knicks are showing interest in Jrue Holiday, per @TheSteinLine

"Another concept that keeps coming up: Rumbles that the Knicks have explored pathways to try to acquire Portland's Jrue Holiday.There are at least two clear reasons why New York would have interest in a player…

À l’heure de ces lignes, les Knicks sont juste en dessous du second apron avec une masse salariale s’élevant à 207 millions de dollars, et Jrue Holiday est dans la deuxième année d’un contrat de quatre ans et 134 millions de dollars (32,4 millions cette année). Traduction : vouloir recruter c’est bien, le pouvoir c’est autre chose.

L’insider Zach Lowe a partagé une rumeur un peu folle qui parcourt les couloirs de la NBA depuis quelques jours, mais sans fondement selon lui :

« Ce serait un deal à trois entre New York, Milwaukee et Portland. Les Knicks obtiendraient à la fois Giannis et Jrue Holiday, les Bucks obtiendraient Jerami Grant je crois, et récupéreraient surtout les droits de leurs picks de draft de la part des Blazers (du trade de Damian Lillard, ndlr.), tandis que Portland recevrait Karl-Anthony Towns, ou KAT + Bridges. Mais pourquoi Portland ferait ça ? »

Vous l’avez compris, on est loin d’un deal de Jrue Holiday pour l’instant, et les Knicks pourraient plutôt se contenter d’un petit transfert impliquant le Français Guerschon Yabusele.

Zach Lowe diminishes rumors of three-team trade between Bucks, Knicks and Blazers, heavily questioning the logic of such a deal for Portland:

« I say wild rumor because I have not gotten anyone who would be tangentially involved to say that it's real, or any of it is real »

