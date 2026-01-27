TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : LaMelo Ball se fait troller par les Clippers

Le « wall » de l’Intuit Dome a encore frappé ! Avec ses tribunes qui rappellent celles des salles universitaires, le public peut aisément déconcentrer l’adversaire qui se présente sur la ligne. Et face aux Hornets, les Clippers ont décidé de cibler LaMelo Ball en particulier, avec des masques qui ne sont pas sans rappeler une vidéo du meneur des Hornets, qui n’est pas franchement à son avantage.

For tonight’s Clippers-Hornets game, the Wall has clown masks like the clown that scared LaMelo Ball on Halloween 2 years ago 😂 https://t.co/pmsaO7mv34 pic.twitter.com/fPXcwbwkJa

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) January 13, 2026

En 2024, LaMelo Ball avait alors été effrayé par un clown sorti de nulle part pour Halloween. Pour ne pas oublier, et immortaliser ce moment, des masques à l’effigie du clown en question ont été distribués à tous les spectateurs présents dans cette tribune du nouvel écrin des Clippers. Et pour la petite histoire, sachez que le petit frère de Lonzo ne s’est pas présenté du match sur la ligne des lancers. Les plus mauvaises langues diront qu’il n’a pas vaincu sa peur.

Candidat # 2 : les Kings heureux de gâcher l’inauguration du patch de LeBron James

Récemment, LeBron James a commencé à arborer un patch avec le chiffre 23, qui ne correspond pas vraiment à son numéro de maillot ici, mais plutôt à son nombre de saisons passées en NBA. L’inauguration a eu lieu contre les Kings, grands amis des Lakers (lol), mais tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, Sacramento a remporté ce match, scénario hautement improbable vu comment les violets galèrent depuis le début de la saison. Mais Sac-Town ne s’est pas fait prier pour gâcher la fête, et en rajouter une petite couche ensuite.

bad day to be a jersey patch debut 🙂‍↔️

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 13, 2026

C’est vrai qu’inaugurer un patch par une défaite à Sacramento, ça la fout mal pour celui que beaucoup considèrent comme le GOAT de ce sport.

Candidat # 3 : Shai Gilgeous-Alexander s’en prend à Stephon Castle

Les oppositions entre Thunder et Spurs de cette saison donnent naissance à une belle rivalité potentielle, les deux équipes se rendant coup pour coup, au sens propre comme au figuré, et même si les Spurs ont remporté 3 de leurs 4 oppositions, le dernier mot est revenu à OKC pour l’ultime rencontre entre les deux franchises. Si Wemby a souvent été dans nos TrashTalk Awards grâce aux oppositions précédentes, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui repart cette fois-ci avec le dernier mot, avec notamment quelques doux murmures aux oreilles de Stephon Castle.

SGA to Stephon Castle after making a 3 in his face 👀

“YOU AINT SHIT N****”pic.twitter.com/vMj8dC9ReD

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) January 14, 2026

On vous passera évidemment la traduction, mais comprenez ici que SGA a fait passer un sale quart d’heure au Rookie de l’Année 2025, preuve vidéo à l’appui.

Candidat # 4 : Cade Cunningham pointe Jay Huff du doigt après un poster encaissé

Jay Huff a passé une mauvaise soirée en plus d’avoir perdu face à Detroit. Sur un alley-oop lancé par Cade Cunningham, Bastien Fontanieu le pivot des Pacers s’est fait escalader par Jalen Duren. Le meneur des Pistons n’a pas manqué cette occasion une fois son adversaire au sol.

Cade is cold for this 💀pic.twitter.com/7sfv2c31aV

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 18, 2026

De la vanne de cour de récré comme on aime.

Candidat # 5 : Kevin Durant se moque du air-ball aux lancers de Rudy Gobert

Rudy Gobert est un joueur précieux sur un terrain de basket, mais surtout en défense. Offensivement parlant, le pivot n’a jamais été réputé pour son shoot fiable et cela s’est malheureusement confirmé aux lancers-francs face à Houston. Alors qu’il se trouve sur la ligne de réparation, le natif de Saint-Quentin a envoyé un sous-marin, suite auquel Kevin Durant n’a pas su cacher sa surprise.

Rudy Gobert hizo anoche este air Ball en el tiro libre, y el cámara enfocó enseguida a Kevin Durant 🤣 pic.twitter.com/vRbyZTgKcr

— Pasion Basket (@PasionBasketNBA) January 17, 2026

KD a visiblement été pris de court. Ce n’est pourtant pas la première fois que ça arrive en NBA, ni même à notre Gobzilla national malheureusement.

Candidat bonus : La vraie raison pour laquelle Dennis Schröder a voulu cogner Luka Doncic ?

Lors du dernier match entre Kings et Lakers, Dennis Schröder a été suspendu 3 matchs, car il aurait apparemment essayé d’aller mêler Luka Doncic dans les couloirs, après la fin du match. Une info qui n’a été rendue publique que plusieurs jours après la rencontre entre les deux équipes californiennes, mais qui a pas mal fait tiquer outre Atlantique. Pourquoi le meneur allemand aurait-il à ce point dégoupillé ? Peut-être a-t-on obtenu un élément de réponse ici.

This is why Dennis Schroder swung on Luka in the tunnel after the game 😭 pic.twitter.com/pPhXAWi59D

— LakeShowYo (@LakeShowYo) January 11, 2026

« T’aurais dû signer ce contrat mec ! »

Pour la petite histoire, en 2021, la Schröde aurait refusé un contrat de 84 millions de dollars sur 4 ans de la part des… Lakers, espérant un deal encore plus lucratif. Problème : les équipes ne se bousculent pas au portillon pour signer le natif de Brunswick, qui s’engage finalement chez les Celtics, pour un an et « seulement » 5,9 millions de dollars. Et bien qu’il soit toujours un remplaçant solide et respecté en NBA, il ne retrouvera jamais un tel contrat dans sa carrière. Possible que Luka ait visé juste pour faire dégoupiller Dennis, et que ce soit encore une corde sensible pour le joueur, qui peut toutefois se consoler avec les nombreuses distinctions reçues avec la Mannschaft.