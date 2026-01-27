Guerschon Yabusele s’exprime sur les événements tragiques de Minneapolis

Le Français Guerschon Yabusele a partagé un message sur X en réaction aux événements tragiques dans le Minnesota. Samedi, un homme de 37 ans – Alex Pretti – avait été tué par balle par la police de l’immigration, moins de trois semaines après la mort de Renée Good également abattue.

Dans son post, Yabusele explique qu’il n’arrive pas à décrocher de ce qui se passe, qu’il trouve la situation « au-delà de la compréhension », et insiste sur la gravité des faits :

« Même si je suis Français, je ne peux pas rester silencieux… on parle de meurtres… la situation doit changer… le gouvernement doit arrêter d’agir comme ça… je suis solidaire de l’Etat du Minnesota. »

I can’t stop thinking about the tragic events unfolding in Minnesota, and even though I’m French, I can’t remain silent. What’s happening is beyond comprehension. We’re talking about murders here, these are serious matters. The situation must change, the government must stop…

— Guerschon Yabusele (@yabusele28) January 26, 2026

Cette prise de parole intervient dans un contexte toujours très tendu à Minneapolis, après les récents drames ayant déclenché une forte émotion locale et au-delà. Guerschon Yabusele a choisi de monter au créneau pour s’exprimer sur ces tragédies, alors que les joueurs NBA dans leur ensemble ont réagi plutôt timidement.

