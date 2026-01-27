Andrew Bogut a dégoupillé contre Allen Iverson en pleine tournée australienne. Une sortie violente, qui remet sur la table une série de rendez-vous décrits comme mal gérés, et surtout un épisode caritatif à Melbourne qui a fait basculer l’histoire en affaire publique.

Andrew Bogut n’a pas simplement lâché une pique : il a attaqué Allen Iverson de face. Sur X, l’ancien champion NBA avec les Warriors parle d’un comportement « inexcusable » et dit chercher à entrer en contact avec la famille liée à l’épisode le plus sensible de la tournée australienne d’Iverson. Quand une figure aussi crédible du basket australien sort du bois, la polémique change de dimension : on n’est plus sur des retours isolés de fans, mais sur un dossier repris au grand jour.

Le point de bascule, c’est Melbourne, le 22 janvier 2026. D’après un récit devenu viral, une rencontre était annoncée avec 12 enfants atteints de cancer, sur un créneau précis (10h45–11h30). Le témoignage évoque des heures d’attente, Iverson restant à l’écart, puis une séquence expédiée : une photo, sans échanges ni signatures, avec une justification rapportée de « mauvaise journée » qui a mis le feu aux poudres.

« Humain absolument merdique. Il n’y a aucune excuse. Si quelqu’un connaît cette famille, merci de nous contacter. »

Absolute shit human.

No excuses for this.

If anyone knows this family pls reach out.https://t.co/xGJ9LO2z5w https://t.co/4tltd5oHyw

— Andrew Bogut (@andrewbogut) January 27, 2026

La presse australienne ajoute que l’organisme impliqué, Challenge (soutien aux enfants et aux familles touchés par le cancer), se serait dit déçu, ce qui donne au dossier une épaisseur différente d’un simple post. Dans la foulée, d’autres couacs alimentent la colère : un événement gratuit à CreativeCubes décrit comme annulé tardivement malgré une salle pleine, et des prises de parole publiques d’anciens NBL, dont Chris Anstey, qui racontent une tournée devenue difficile à défendre.

Pour l’instant, le camp Iverson n’a pas répondu clairement sur Melbourne, les annulations ou d’éventuels remboursements. Et tant que ce silence dure, Bogut tient le rôle du procureur : celui qui oblige une légende à se justifier, surtout quand l’attente n’était pas une photo souvenir, mais un moment humain.

Source : BasketNews