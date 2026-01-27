TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Programme NBA : Cade Cunningham défie les Nuggets à 3h

Le 27 janv. 2026 à 19:20 par Hisham Grégoire

cunningham et duren 10/11/25
Source image : NBA League Pass

Sept matchs sont au programme cette nuit en NBA dont un Nuggets – Pistons à 3h. Nous aurons également droit à des duels entre Français à 1h (Wizards – Blazers) et 1h30 (Knicks – Kings).

Le programme NBA du soir

  • 1h : Wizards – Blazers
  • 1h30 : Knicks – Kings
  • 2h : Sixers – Bucks
  • 2h : Thunder – Pelicans
  • 3h : Nuggets – Pistons
  • 3h : Suns – Nets
  • 4h : Jazz – Clippers

L’affiche à ne pas rater : Nuggets – Pistons (3h)

Le leader de l’Est affronte une bête affaiblie (8 blessés), mais n’est-ce pas lorsqu’elle est blessée que la bête est la plus dangereuse ? Cade Cunningham et les siens montrent depuis le début de saison un sérieux irréprochable en remportant les matchs qui sont à leur portée, sera-t-il le cas ce soir ?

Dans le Colorado, Jamal Murray, Jonas Valanciunas et Peyton Watson sont en gametime decision (nous saurons si ils joueront à quelques minutes du coup d’envoi) mais si ils sont en tenue, alors la soirée pourrait devenir très intéréssante.

Faites chauffer la cafetière, rendez-vous à 3h !

Les Français en lice

  • Alex Sarr et Bilal Coulibaly seront face à Sidy Cissoko et Rayan Rupert
  • Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara affrontent Maxime Raynaud
  • Ousmane Dieng défie Zion Williamson
  • Nolan Traoré sera face aux Suns
  • Nicolas Batum se déplace à Utah

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

