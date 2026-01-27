Programme NBA : Cade Cunningham défie les Nuggets à 3h

Sept matchs sont au programme cette nuit en NBA dont un Nuggets – Pistons à 3h. Nous aurons également droit à des duels entre Français à 1h (Wizards – Blazers) et 1h30 (Knicks – Kings).

Le programme NBA du soir

1h : Wizards – Blazers

1h30 : Knicks – Kings

– Kings 2h : Sixers – Bucks

2h : Thunder – Pelicans

3h : Nuggets – Pistons

3h : Suns – Nets

4h : Jazz – Clippers

L’affiche à ne pas rater : Nuggets – Pistons (3h)

Le leader de l’Est affronte une bête affaiblie (8 blessés), mais n’est-ce pas lorsqu’elle est blessée que la bête est la plus dangereuse ? Cade Cunningham et les siens montrent depuis le début de saison un sérieux irréprochable en remportant les matchs qui sont à leur portée, sera-t-il le cas ce soir ?

Dans le Colorado, Jamal Murray, Jonas Valanciunas et Peyton Watson sont en gametime decision (nous saurons si ils joueront à quelques minutes du coup d’envoi) mais si ils sont en tenue, alors la soirée pourrait devenir très intéréssante.

Faites chauffer la cafetière, rendez-vous à 3h !

Les Français en lice

Alex Sarr et Bilal Coulibaly seront face à Sidy Cissoko et Rayan Rupert

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara affrontent Maxime Raynaud

Ousmane Dieng défie Zion Williamson

Nolan Traoré sera face aux Suns

Nicolas Batum se déplace à Utah

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici