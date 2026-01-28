Alexandre Sarr domine les Blazers : 29 points, 12 rebonds, 6 contres et la victoire ! (115-111)

Une soirée de patron pour Alexandre Sarr face aux Blazers, qui signe une superbe prestation des deux côtés du terrain face aux Blazers, avec un volume de tir assez important. Le chef des Wizards, c’est bien le tricolore !

Alexandre Sarr s’est régalé face aux Blazers, et les Wizards ont remporté un joli succès à domicile. Le genre de soirée parfaite pour le pivot tricolore de 20 ans seulement, qui signe sa 2e performance de la saison au scoring. S’il a beaucoup mangé la balle avec 11/29 au tir, il a aussi été impérial en défense avec 12 rebonds et 6 contres (!).

🇫🇷 ALEXANDRE SARR FACE AUX BLAZERS :

🔸29 POINTS

🔸12 REBONDS

🔸6 CONTRES

🔸3 passes, 2 steals

🔸11/29 au tir, 4/5 de loin

2e meilleure performance de la saison aux points pour Alex, qui ne s’est pas privé des deux côtés du terrain 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/3PRymMXKDT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2026

Sélectionné au Rising Stars Challenge du All-Star Weekend, Sarr incarne toujours un peu plus la nouvelle garde en NBA. Pour ce qui est de la partie face aux Blazers, les Wizards s’imposent sans trembler. À noter la partie plus discrète de Bilal Coulibaly, qui a surtout été bon dans l’organisation du jeu avec 6 passes décisives.

On pense aussi à la Belgique, et aux 16 points, 9 rebonds, 4 passes et 1 contre à 6/11 au tir de Toumani Camara, du côté des Blazers.