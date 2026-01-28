Résumé NBA de la nuit : les Clippers gagnent encore, et plusieurs bastons !
Le 28 janv. 2026 à 07:43 par Nicolas Vrignaud
Nuit électrique en NBA, avec deux matchs terminés sous haute tension, à Oklahoma City et Phoenix. De leur côté, les Clippers poursuivent toujours leur superbe série. On fait le point !
Résultats NBA de la nuit
- Wizards – Blazers : 115-111 (stats)
- Knicks – Kings : 103-87 (stats)
- Sixers – Bucks : 139-122 (stats)
- Thunder – Pelicans : 104-95 (stats)
- Nuggets – Pistons : 107-109 (stats)
- Suns – Nets : 106-102 (stats)
- Jazz – Clippers : 103-115 (stats)
Ce qu’il faut retenir
- Très grand match d’Alexandre Sarr, et les Wizards s’imposent face aux Blazers et aux 31 points de Shaedon Sharpe.
- Les Knicks s’offrent les Kings au Garden, avec 28 points pour Jalen Brunson.
- Les Bucks en prennent 139 dans la tronche à Philadelphie. Ça fait beaucoup quand même. Paul George a été sublime : 32 points !
- Les Pelicans s’inclinent à OKC, et Luguentz Dort s’est battu avec Jeremiah Fears en toute fin de partie.
- Detroit s’impose d’une très courte tête à Denver, dans une rencontre ou tout l’effectif a contribué.
- Les Suns tapent les Nets… et là aussi, ça a chauffé fort en fin de partie entre les deux équipes.
- 16 victoires en 19 matchs pour les Clippers, ne vous engagez surtout pas à manger vos tweets hein.
Le highlight de la nuit :
Ça a CHAUFFÉ entre Lu Dort et Jeremiah Fears 😳😳😳
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Cavaliers – Lakers
- 1h : Pacers – Bucks
- 1h30 : Celtics – Hawks
- 1h30 : Raptors – Knicks
- 1h30 : Heat – Magic
- 2h : Grizzlies – Hornets
- 2h30 : Mavericks – Wolves
- 3h : Jazz – Warriors
- 3h30 : Rockets – Spurs
