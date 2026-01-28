TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Clippers gagnent encore, et plusieurs bastons !

Le 28 janv. 2026 à 07:43 par Nicolas Vrignaud

Nicolas Batum Clippers 30 avril 2025
Source image : NBA League Pass

Nuit électrique en NBA, avec deux matchs terminés sous haute tension, à Oklahoma City et Phoenix. De leur côté, les Clippers poursuivent toujours leur superbe série. On fait le point !

Résultats NBA de la nuit

  • Wizards – Blazers : 115-111 (stats)
  • Knicks – Kings : 103-87 (stats)
  • Sixers – Bucks : 139-122 (stats)
  • Thunder – Pelicans : 104-95 (stats)
  • Nuggets – Pistons : 107-109 (stats)
  • Suns – Nets : 106-102 (stats)
  • Jazz – Clippers : 103-115 (stats)

Ce qu’il faut retenir

  • Très grand match d’Alexandre Sarr, et les Wizards s’imposent face aux Blazers et aux 31 points de Shaedon Sharpe.
  • Les Knicks s’offrent les Kings au Garden, avec 28 points pour Jalen Brunson.
  • Les Bucks en prennent 139 dans la tronche à Philadelphie. Ça fait beaucoup quand même. Paul George a été sublime : 32 points !
  • Les Pelicans s’inclinent à OKC, et Luguentz Dort s’est battu avec Jeremiah Fears en toute fin de partie.
  • Detroit s’impose d’une très courte tête à Denver, dans une rencontre ou tout l’effectif a contribué.
  • Les Suns tapent les Nets… et là aussi, ça a chauffé fort en fin de partie entre les deux équipes.
  • 16 victoires en 19 matchs pour les Clippers, ne vous engagez surtout pas à manger vos tweets hein.

Le highlight de la nuit :

Ça a CHAUFFÉ entre Lu Dort et Jeremiah Fears 😳😳😳

pic.twitter.com/q2tFzhdueJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h : Cavaliers – Lakers
  • 1h : Pacers – Bucks
  • 1h30 : Celtics – Hawks
  • 1h30 : Raptors – Knicks
  • 1h30 : Heat – Magic
  • 2h : Grizzlies – Hornets
  • 2h30 : Mavericks – Wolves
  • 3h : Jazz – Warriors
  • 3h30 : Rockets – Spurs

 

 

